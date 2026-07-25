Beylikdüzü\'nde Kadınlar Saç Saça Kavga Etti

Ramazan İŞİKLİ – Beylikdüzü'nde cadde üzerinde bir iş yeri önündeki 4 kadının saç saça kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Kavaklı Mahallesi Marmara Caddesi'nde bir iş yerinin önünde meydana geldi. 4 kadın arasında bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Taraflar saç saça baş başa kavga etti. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga son buldu. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.