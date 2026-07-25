Beylikdüzü'nde Kadınlar Saç Saça Kavga Etti
Beylikdüzü'nde 4 kadın arasında başlayan tartışma kavga ile sonuçlandı, görüntüler kaydedildi.
Ramazan İŞİKLİ – Beylikdüzü'nde cadde üzerinde bir iş yeri önündeki 4 kadının saç saça kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, Kavaklı Mahallesi Marmara Caddesi'nde bir iş yerinin önünde meydana geldi. 4 kadın arasında bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Taraflar saç saça baş başa kavga etti. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga son buldu. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak: DHA
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