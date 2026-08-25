Beylikdüzü'nde Skuter Sürücüsüne Minibüs Çarptı - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde Skuter Sürücüsüne Minibüs Çarptı

Beylikdüzü\'nde Skuter Sürücüsüne Minibüs Çarptı
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Yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Tülin Şık ağır yaralandı, minibüs sürücüsü serbest bırakıldı.

Beylikdüzü’nde skuterle işe giderken yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan 18 yaşındaki Tülin Şık’a servis minibüsü çarptı. Ağır yaralanan genç kızın bir haftadır yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

Kaza, 18 Ağustos Salı günü saat 07.30 sıralarında Yakuplu Mahallesi Hürriyet Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde skuter ile işe gitmek üzere yola çıkan Tülin Şık, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada İsmail D. yönetimindeki servis minibüsü, yaya geçidindeki Şık'a çarptı.

1 HAFTADIR YOĞUN BAKIMDA

Çarpmanın etkisiyle savrulan Şık, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Şık, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şık'ın tedavisinin 1 haftadır yoğun bakımda sürdüğü öğrenildi.

Beylikdüzü'nde Skuter Sürücüsüne Minibüs Çarptı

SERVİS ŞOFÖRÜ SERBEST BIRAKILDI

Öte yandan, kazanın ardından gözaltına alınan servis minibüsü şoförü İsmail D., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İsmail D., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KAZA ANI KAMERADA

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Tülin Şık'ın skuter ile yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada servis minibüsünün kendisine çarptığı ve çarpmanın etkisiyle yola savrulduğu anlar yer aldı.

Beylikdüzü'nde Skuter Sürücüsüne Minibüs Çarptı
Kaynak: DHA

Trafik Kazaları, Beylikdüzü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beylikdüzü'nde Skuter Sürücüsüne Minibüs Çarptı - Son Dakika

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