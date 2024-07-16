Beylikdüzü'nde Tekne Kazası Sonucu Hayatını Kaybeden Kişi Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde Tekne Kazası Sonucu Hayatını Kaybeden Kişi Son Yolculuğuna Uğurlandı

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Beylikdüzü'nde dün gece meydana gelen tekne kazasında denize düşerek hayatını kaybeden Selçuk Mahanoğlu'nun cenazesi, Eyüp Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kazanın ardından tekneyi kullanan bir kişi tutuklandı.

16.07.2024 20:13
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BEYLİKDÜZÜ'nde dün gece tekne ile botun çarpışması sonucu denize düşerek hayatını kaybeden Selçuk Mahanoğlu (41) son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Beylikdüzü Marina açıklarında meydana geldi. İddiaya göre, Selçuk Mahanoğlu (41)'nun bulunduğu bota M.P.'nin kullandığı tekne çarptı. Çarpmanın etkisiyle dengesini kaybeden Mahanoğlu denize düşerek kayboldu. Mahanoğlu'nu kurtarmak isteyen arkadaşları denize atlayarak arama yaptı. Ancak sonuç alamadı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 6 saat süren çalışmaların ardından Mahanoğlu'nun cansız bedeni dalgıç polis ekipleri tarafından bulundu. Mahanoğlu'nun cenazesi, Fatih'te bulunan Ferruh Kethüda Camisi'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Eyüp Mezarlığı'nda toprağa verildi.

OLAYLA İLGİLİ BİR KİŞİ TUTUKLANDI

Kazanın ardından tekneyi kullanan M.P. ile yanında bulunan O.Ö. gözaltına alındı. O.Ö. emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, tekneyi kullanan M.P. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Selçuk Mahanoğlu'nun dayısı Ahmet Erdoğan "Bunlar üç arkadaş ayrı ayrı teknelerde, tekneler çarpışıyor. Arkadaşları da çocuğu mağdur ettiler. Kimse peşine düşmedi, en kötü ihtimalle düşmanın olsa suya atlarsın kurtarmaya çalışırsın. Bunun üzerine düşmediler bir vefasızlık var arkadaşları tarafından bir gecikme var, emniyetten de bu gecikme var. Emniyet daha hızlı davranabilirdi, sahil güvenlik, zaten çocuk boğulduğu yerden çıktı. 6 saat sonra. Biri serbest kalmış, birisi mahkemeye sevk edilmiş. Onlar zaten kendileri 50 dakika kendi çaplarında aramaya çalışmışlar, emniyet güçlerine haber vermemişler. Onlar kendileri bu işe soyundular yapamadılar beceremediler" dedi.

Beylikdüzü\'nde Tekne Kazası Sonucu Hayatını Kaybeden Kişi Son Yolculuğuna Uğurlandı
Kaynak: DHA

Beylikdüzü, Selçuk, Eyüp, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beylikdüzü'nde Tekne Kazası Sonucu Hayatını Kaybeden Kişi Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beylikdüzü'nde Tekne Kazası Sonucu Hayatını Kaybeden Kişi Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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