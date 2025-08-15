İBB operasyonunda yeni dalga! Beyoğlu Belediye Başkanı dahil 40 kişi gözaltında - Son Dakika
İBB operasyonunda yeni dalga! Beyoğlu Belediye Başkanı dahil 40 kişi gözaltında

İBB operasyonunda yeni dalga! Beyoğlu Belediye Başkanı dahil 40 kişi gözaltında
15.08.2025 07:27
İBB operasyonunda yeni dalga! Beyoğlu Belediye Başkanı dahil 40 kişi gözaltında
İBB'ye yönelik yürütülen "yolsuzluk" soruşturması kapsamında 44 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Sabah saatlerinde çok sayıda adrese düzenlenen operasyonlarda Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney dahil 40 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney dahil 40 kişi gözaltına alındı.

44 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda yapılan çalışmalarda, şüpheli Murat Ongun ve firari şüpheli Emrah Bağdatlı ile irtibatlı Medya A.Ş, Kültür A.Ş ve İBB bünyesinde birçok dolandırıcılık eylemine karıştığı tespit edilen, aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de olduğu 35 şüpheli tespit edildi.

Polis ekipleri, çıkar amaçlı suç örgütünün sosyal medya yapılanması kapsamında, Ongun kontrolünde faaliyet gösteren ve Bağdatlı ile irtibatları tespit edilen 9 şüpheli belirledi.

Kimlikleri belirlenen 44 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANI DA GÖZALTINDA

Polisin düzenlediği eş zamanlı operasyonda Beyoğlu Belediye Başkanı Güney'in de aralarında olduğu 40 şüpheli gözaltına alındı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Gy224466:
    Halkımız neyin ne olduğunu görüyor ve sandık istiyor. Bu tarz ufak oyunlarla gündem değişmez. Asgari ücretle geçinemiyoruz. 22104 TL sadaka parası etmiyor. Ekonominin sorumluları seçimden kaçmayın. 47 19 Yanıtla
    Selami Demir:
    durmak yok operasyonlara devam yok öyle açık alenen ülkeyi soymak halk yanlış oldunu düşünse ayaklanırdı merak etme 2 2
  • sedat ümit sarı:
    adam geçinemiyormuş, seçim istiyor. sanki yeni gelecek hükümet ekonomiyi düzeltecek. ilk diyeceği enkaz devraldık. 5 sene birşey beklemeyin. ikinci defa hükümet olursa kendimize çevremize bakacağız. 3.kez gelirse hükümete eh o zaman halk için çalışacağız. yani en az 10 sene 15 sene. ölme eşeğim ölme yaz gelince sana yonca biçeceğim hesabı. 13 17 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    akp ye geçemeyeni alıyorlar içeri. ülkeyi mahvettti tek derdi koltuk. enflasyon faiz dış borç asgari ücret kadın cinyateleri vs vs vs umrunda bile dei 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
