Beyoğlu Belediyesi, Bursalı domates üreticilerine destek oldu - Son Dakika
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Beyoğlu Belediyesi, Bursalı domates üreticilerine destek oldu

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Beyoğlu Belediyesi, artan maliyetlere karşın ürün fiyatlarının düşmesi nedeniyle zor günler geçiren Bursalı domates çiftçilerine yardım eli uzattı. 25 ton domates, İstanbul'da vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı.

25.08.2024 17:19  Güncelleme: 17:32
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(İSTANBUL) - Bursa Karacabey Ovası'nda ürünleri ellerinde kalan ve bir süredir eylem yapıp hükümeti istifaya davet eden domates üreticilerinin yardım çağrısına İstanbul'dan karşılık geldi. 31 Mart'ta AKP'den CHP'ye geçen belediyelerden Beyoğlu Belediyesi, artan maliyetlere karşın ürün fiyatlarının düşmesi nedeniyle zor günler geçiren Bursalı domates çiftçilerini yalnız bırakmadı. Mustafakemalpaşa ilçesindeki çiftçilerden temin edilen 25 ton domates Beyoğlu'nda vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılıyor.

Bursa'da özellikle Karacabey ve Mustafakemalpaşa ilçelerinde çiftçiler, artan maliyetlere karşın ürün fiyatlarının düşmesi nedeniyle zor günler geçiriyor. Çiftçiler önceki hafta Bursa- İzmir karayolunda 4 saat süren bir eylem gerçekleştirip hükümeti istifaya çağırmıştı. Kendilerine verilen sözler karşılığında eylemlerini sonlandıran çiftçiler daha sonra yaptıkları açıklamada sözlerin tutulmamasından yakınıp iktidarı göreve davet etmişti. Çiftçilere bir miktar destek sağlayacak girişim iktidar kanadından değil, 31 Mart seçimlerinde AKP'den CHP'ye geçen belediyelerden; Beyoğlu Belediyesi'nden geldi. Beyoğlu Belediyesi, tarlalarda kalan ve ziyan olmak üzere olan 25 ton domatesi Beyoğlu'nda vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtmak üzere çiftçilerle anlaştı. TIR'la İstanbul'a getirilen 25 ton domates, ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere Beyoğlu Belediyesi İşletmeler ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Sosyal Market hem üreticinin hem tüketicinin yüzünü bir nebze güldürdü

Beyoğlu Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Sosyal Market'e ulaşan 25 ton domates, sağlıklı bir şekilde muhafaza edilmek üzere paketlendi. Sosyal Market'ten yardım alan vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılan domatesler, hem israf olmaktan kurtarıldı hem de çiftçilerin ve vatandaşların bir nebze de olsa yüzünü güldürdü.

"Asıl amaç hem köylüye ve çiftçiye destek olmak"

Beyoğlu Belediyesi İşletmeler ve Sosyal Yardım İşleri Müdürü Hüseyin Yılmaz konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bursa'daki çiftçilerimize destek olmak amacıyla Sayın Belediye Başkanımız İnan Güney'in tasarrufuyla 25 ton domates getirdik. Tabii buradaki asıl amaç hem köylüye ve çiftçiye destek olmak hem de bu domatesleri Beyoğlu halkına ücretsiz olarak dağıtabilmek. Bu domatesler Sosyal Yardım Kartı alan, destekte bulunduğumuz hanelere gidecektir. Bu domatesler ilk olarak Sosyal Market'imize götürülerek orada paketlenerek muhafaza edilecek. Daha sonra da vatandaşlarımıza ücretsiz olarak ulaştırılacak" ifadelerini kullandı.

Beyoğlu Belediyesi, Bursalı domates üreticilerine destek oldu
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Beyoğlu Belediyesi, Bursalı domates üreticilerine destek oldu - Son Dakika

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