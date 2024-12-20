Beyoğlu Belediyesi\'nden Emeklilere Kışlık Ayakkabı Yardımı

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Kamera: Ozan URAL

(İSTANBUL) - İstanbul'da Beyoğlu Belediyesi, ekonomik kriz nedeniyle zor günler geçiren emeklilere kışlık ayakkabı yardımında bulundu. İstiklal Caddesi'ndeki anlaşmalı ayakkabı mağazasına giden emekliler, ihtiyaçlarına uygun ayakkabıları seçerek aldı. Emekliler sevinçlerini "Çok sevindik, çok mutlu olduk. Kışlık ayakkabım yoktu." sözleriyle dile getirdi. Bir başka emekli ise "5 senedir ilk defa ayakkabı alıyorum. Baştakilerin tuzu kuru. Ekonomik olarak yordular bizi..." diye dert yandı.

Emekliler ekonomik krizin en çok etkilediği kesimlerin başında geliyor. İlk Emekli Evini'nin açıldığı Beyoğlu'nda vatandaşlara hem sosyalleşme hem de uygun fiyatlara yeme içme ihtiyaçlarını karşılama imkanı sunan Beyoğlu Belediyesi, emeklilerin yüzünü güldüren yeni bir adım daha attı. Sosyal dayanışmayı ön planda tutan belediye, ilçede yaşayan 500'ü kadın 500'ü de erkek olmak üzere 1000 emekli vatandaşın kışlık ayakkabı ihtiyacını ücretsiz karşıladı. İstiklal Caddesi'ndeki bir ayakkabı mağazasıyla iş birliği yapan belediye, emeklilere kendi zevklerine ve ihtiyaçlarına uygun ayakkabıları seçme imkanı sundu. Belirlenen mağazaya giden emekliler, kış mevsiminde kullanacakları ayakkabılarını temin etmenin mutluluğunu yaşadı.

"5 senedir ilk defa ayakkabı alıyorum"

Emekli vatandaşlar yardımından dolayı memnuniyetlerini ifade ederek şunları söyledi:

İnanın 5 senedir ilk defa ayakkabı alıyorum. Baştakilerin tuzu kuru. Ekonomik olarak yordular bizi...

Çok sevindik, çok mutlu olduk. Kışlık ayakkabım yoktu. Sporlar da kışın su alıyordu. Geldik beğendim bir tane. Bu kış beni götürür. Allah razı olsun. Teşekkür ederim.

Çok memnun oldum. Hiç böyle bir şey görmemiştim.

Sadece bu ayakkabı olayı değil de, halka dönük bir şeyler var. Mesela Kasımpaşa'daki Emekli evinde çay içiyorsun 1 lira. Başka yerde otursan bir çay 15-20 lira.

Çalışması çok güzel, beğeniyoruz. Eksiklerimizi karşılıyor, yemeğimizi veriyor.

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney de, Beyoğlu'nda dayanışma ve paylaşma kültürünü yaşatmaya devam ettiklerini belirterek, "Özellikle emeklilerimizin yaşamlarını kolaylaştıracak her adımı atmaya kararlıyız. Bildiğiniz gibi Beyoğlu'muzun ilk Emekli Evini açarak emeklilerimize hem sosyalleşme hem de uygun fiyatlara yeme içme ihtiyaçlarını karşılama imkanı sunmuştuk. Şimdi de diğer ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olabilmek adına çalışmalar yürütüyoruz. Bu zorlu günlerde onlara destek olabilmek bizim için mutluluk verici" dedi.

"İyilikten iyilik doğar"

Ayakkabı yardımı kampanyasına destek veren şirketin Genel Müdürü Ebru Özturan ise "Diğer tüm firmalarımıza örnek teşkil etmesi amacıyla Beyoğlu Belediyesiyle beraber yürütmek istedik. İyilikten iyilik doğar diyoruz. 500 kadın, 500 erkek olmak üzere toplamda 1000 kişiye yeni yıl hediyesi olarak ayakkabı hediye ediyoruz" diye konuştu.