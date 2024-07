Beyoğlu\'nda çıkan kavgada bir kişi bacağından vuruldu

Güncel

BEYOĞLU'nda, iki grup arasında çıkan kavgada, kardeşini dövdüklerini öğrenen ağabey, bir kişiyi bacağından vurdu. O anlar, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Şüpheli M.Y. polisin çalışması sonucu yakalandı.

Olay, 7 Temmuz Pazar günü, saat 22.30 sıralarında, Küçük Piyale Mahallesi Ufak Köprü Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, birbirlerine laf attığı iddia edilen iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle iki grup kavgaya tutuştu. Kavgada kardeşinin dövüldüğünü duyan M.Y. olay yerine gelerek karşı tarafa ateş etti. Olayda, Müslüm H. bacağından vuruldu. Saldırgan, motosikletle olay yerinden kaçtı. Yaralı, arkadaşları tarafından Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis çevredeki kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemede, şüphelinin M.Y. olduğu tespit edildi. M.Y., dün akşam saatlerinde Kalyoncu Kulluğu Mahallesi Ömer Hayyam Caddesi üzerinde yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan üst aramasında 1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet şarjör ele geçirildi. M.Y.'nin kardeşini dövdükleri için olayı gerçekleştirdiği öğrenildi. M.Y. polis merkezindeki işlemlerinin ardından "Kasten Yaralama, Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması" suçlarından adliyeye sevk edildi.

O ANLAR KAMERADA

Yaşanan tartışma ve bir kişinin silahla vurulması, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kalabalık bir grubun tartıştığı görülüyor. Tartışmanın büyümesi üzerine bir kişi silahını çıkararak Müslüm H.'ye ateş ediyor. Yaralı, yere düşerken şüpheliler olay yerinden kaçıyor.