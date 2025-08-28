Beyoğlu'nda yangın çıkan dairedeki tüp patladı, mahalle halkı sokağa döküldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Beyoğlu'nda yangın çıkan dairedeki tüp patladı, mahalle halkı sokağa döküldü

Haberin Videosunu İzleyin
Beyoğlu\'nda yangın çıkan dairedeki tüp patladı, mahalle halkı sokağa döküldü
28.08.2025 23:29  Güncelleme: 00:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Beyoğlu\'nda yangın çıkan dairedeki tüp patladı, mahalle halkı sokağa döküldü
Haber Videosu

İstanbul Beyoğlu'nda 5 katlı bir binanın en üst katında çıkan yangın sırasında dairenin mutfağındaki tüp patladı. Patlama sesini duyan mahalle halkı sokağa döküldü. Yaralanan kimsenin olmadığı yangın, itfaiye tarafından söndürüldü.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı Fetihtepe Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir binanın en üst katında yangın çıktı.

Beyoğlu'nda Yangın ve Tüp Patlaması

YANGIN ÇIKAN DAİREDEKİ TÜP PATLADI, MAHALLE HALKI SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangını görenler, binayı boşaltarak durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. Yangın sırasında, dairenin mutfağındaki tüp patladı. Patlama sesini duyan mahalle sakinleri, korkuyla evlerinden dışarı çıktı.

Beyoğlu'nda Yangın ve Tüp Patlaması

KORKULAN OLMADI, ALEVLER KONTROL ALTINA ALINDI

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin kontrollerinde yaralanan kimsenin olmadığı anlaşıldı. Yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Beyoğlu'nda Yangın ve Tüp Patlaması

"'PATLAMA OLACAK' DEMEYE KALMADAN BİR ANDA BİR GÜMLEDİ"

Öte yandan, patlama anına tanıklık eden bir kişi, "Evdeydim, kızım 'Arkadaşımın evi yanıyor' diye seslendi. Geldim, baktım. İnsanlara da, 'Açılın' dedim. 'Patlama olacak' demeye kalmadan bir anda bir gümledi. Her yeri alev sardı. Herkes kaçtı. 5 dakika geçmedi itfaiye geldi zaten. Çok kötüydü. Şu an iyi hali. Kimse yok içeride bildiğim kadarıyla, ama bir tane teyzenin olduğunu biliyorum. Sadece kim var başka bilmiyorum. Çok kötüydü, ben çocuklarımı bile gönderdim buradan" dedi.

Beyoğlu'nda Yangın ve Tüp Patlaması
Beyoğlu'nda Yangın ve Tüp Patlaması
Kaynak: DHA

Yerel Haberler, İstanbul, Güvenlik, İtfaiye, Beyoğlu, 3-sayfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beyoğlu'nda yangın çıkan dairedeki tüp patladı, mahalle halkı sokağa döküldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Edirne’deki aile vahşetinde katil cinayetlerden sonra mektup bırakmış Edirne'deki aile vahşetinde katil cinayetlerden sonra mektup bırakmış
Sosyal medyadaki akıma uyan 13 yaşındaki fenomen hayatını kaybetti Sosyal medyadaki akıma uyan 13 yaşındaki fenomen hayatını kaybetti
Barış Alper Yılmaz için bomba Fenerbahçe iddiası: Bu iş bitti Barış Alper Yılmaz için bomba Fenerbahçe iddiası: Bu iş bitti
2 çocuk annesi evinde kalbinden vurulmuş halde ölü bulundu 2 çocuk annesi evinde kalbinden vurulmuş halde ölü bulundu
MASKİ işçisi genç yaşta intihar etti MASKİ işçisi genç yaşta intihar etti
Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç silahlı saldırıda ağır yaralandı Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç silahlı saldırıda ağır yaralandı
Otomobil uçuruma yuvarlandı, bir aile yok oldu Otomobil uçuruma yuvarlandı, bir aile yok oldu
Güzellik uzmanı Çiğdem, mide fıtığı ameliyatından 9 gün sonra hayatını kaybetti Güzellik uzmanı Çiğdem, mide fıtığı ameliyatından 9 gün sonra hayatını kaybetti
Gram Altın kritik seviye yaklaştı Gram Altın kritik seviye yaklaştı
Yazar Kaan Sezyum’dan özür açıklaması: Sorumluluk bana ait Yazar Kaan Sezyum'dan özür açıklaması: Sorumluluk bana ait
Türkiye’nin ilk lüks AVM’si kapatıldı Türkiye'nin ilk lüks AVM'si kapatıldı
Ünlü oyuncu Bülent Şakrak, genç sevgilisiyle doğum gününde aşk tazeledi Ünlü oyuncu Bülent Şakrak, genç sevgilisiyle doğum gününde aşk tazeledi
Yıllardır konuşulan Hal Kanunu taslağı, 1 Ekim’de Meclis’e geliyor Yıllardır konuşulan Hal Kanunu taslağı, 1 Ekim'de Meclis'e geliyor
Memurlardan sonra gözler asgari ücrette Zam için ilk ipucu geldi Memurlardan sonra gözler asgari ücrette! Zam için ilk ipucu geldi

23:33
Beşiktaş Kulübü, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer ile yollarını ayırdı
Beşiktaş Kulübü, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer ile yollarını ayırdı
22:14
Bakan Fidan: Bize düşmanlık yapılırsa geri adım atmayız
Bakan Fidan: Bize düşmanlık yapılırsa geri adım atmayız
21:58
Beşiktaş’tan Avrupa’ya erken veda
Beşiktaş'tan Avrupa'ya erken veda
21:25
Polonya’da F-16 savaş uçağı düştü
Polonya'da F-16 savaş uçağı düştü
20:33
Dursun Özbek’ten Liverpool ve Manchester City’e gözdağı
Dursun Özbek'ten Liverpool ve Manchester City'e gözdağı
19:58
İngiltere, Fransa ve Almanya’dan İran için yaptırım başvurusu 30 günlük süreç başladı
İngiltere, Fransa ve Almanya'dan İran için yaptırım başvurusu! 30 günlük süreç başladı
19:20
3 kişinin can verdiği kazada yeni görüntüler Şoför, olaydan önce bakın ne yapmış
3 kişinin can verdiği kazada yeni görüntüler! Şoför, olaydan önce bakın ne yapmış
19:04
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakipleri belli oldu
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
18:50
Mali’nin oğlundan babasının yeni eşi Gülseren Ceylan’a düğünde soğuk duş
Mali'nin oğlundan babasının yeni eşi Gülseren Ceylan'a düğünde soğuk duş
18:49
Dünyaca ünlü yıldız futbolcu, kız arkadaşından uzak kalmamak için Türkiye’ye gelmedi
Dünyaca ünlü yıldız futbolcu, kız arkadaşından uzak kalmamak için Türkiye'ye gelmedi
18:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan: TCG Anadolu’nun daha büyüğünü yapacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: TCG Anadolu'nun daha büyüğünü yapacağız
18:10
Galatasaray Singo’yu açıkladı İşte maliyeti
Galatasaray Singo'yu açıkladı! İşte maliyeti
16:34
Bursa’da orman yangını: Alevler yerleşim birimlerine ilerledi, bölgeden anonslar yükseldi
Bursa'da orman yangını: Alevler yerleşim birimlerine ilerledi, bölgeden anonslar yükseldi
16:31
“Suriye’ye harekat olacak mı“ sorusuna Bakan Güler’den dikkat çeken yanıt
"Suriye'ye harekat olacak mı?" sorusuna Bakan Güler'den dikkat çeken yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2025 00:23:40. #7.13#
SON DAKİKA: Beyoğlu'nda yangın çıkan dairedeki tüp patladı, mahalle halkı sokağa döküldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.