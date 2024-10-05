Beyoğlu'nda 'Yaşasın Sahneler' Projesi Başlıyor - Son Dakika
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Beyoğlu'nda 'Yaşasın Sahneler' Projesi Başlıyor

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Beyoğlu'nda sanatı daha geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla hayata geçirilen 'Yaşasın Sahneler' tiyatro gösterimleri, William Shakespeare'in Ophelia-Hamlet Complex oyunu ile başlayacak. İlk gösterim, bu akşam Ara Sahne'de ücretsiz olarak sergilenecek.

05.10.2024 17:43  Güncelleme: 17:49
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(ANKARA) - Beyoğlu'nda sanatı daha geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla hayata geçirilen "Yaşasın Sahneler" tiyatro gösterimleri, Ophelia-Hamlet Complex oyunu ile başlıyor. William Shakespeare'den uyarlanan oyun bu akşam Ara Sahne'de tiyatroseverlerle buluşacak.

Beyoğlu'nda özel tiyatroların daha fazla tanınması ve seyirciyle buluşturulması amacıyla hazırlanan "Yaşasın Sahneler" tiyatro gösterimleri başlıyor. Beyoğlu Belediyesi tarafından hayata geçirilen proje kapsamında Beyoğlu'nda perde açan tiyatro toplulukları, ücretsiz oyunlarla sanatseverlere kapılarını açacak. İlk tiyatro gösterimi bu akşam saat 20.00'da Ara Sahne'de izleyiciyle buluşacak Ophelia-Hamlet Complex oyunu olacak.

"Seyircinin Beyoğlu'na geri dönüyor olmasına katkı sunan olmak çok güzel"

Ophelia-Hamlet Complex oyununun yönetmeni Esra Tarhan, seyircinin Beyoğlu'na geri dönüyor olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi:

"Sonucu çok güzel. Seyircinin Beyoğlu'na geri dönüyor olmasına katkı sunan olmak çok güzel. Türk tiyatrosunun tarihinde bir taş da bizim yerleştirmiş olduğumuzu hissediyoruz. Belediyenin bu konuda desteği bizim için çok çok önemli. Çünkü bu kadarını kendi çabamızla, kendi çevremizle yapabildiğimiz kısmı. Bu sahneler yaşasın gibi etkinlikler, işleri buraya çekmek, seyirciyi tekrardan bu yakaya çekmek kesinlikle belediye ile işbirliği içerisinde olabilecek bir şey. Bu anlamdaki etkinliklerin ve desteklerin önemine sonsuz inanıyoruz" dedi.

Oyunun konusu hakkında bilgi veren Tarhan, "Modern bir kadın sembolü olarak bugünden baktığımızda bütün bu kadın cinayetleri, toplumsal cinsiyet meselesi vs. bunun eleştirildiği, kadının tarihsel literatürde eril bakışın nesnesi haline geldiği düşünceye bir eleştiri olduğunu Hamlet'i hiç okumamış ve izlememiş bir seyirci de anlayabiliyor. Böyle bir başkaldırı ve isyanla bitiyor oyun. Ophelia aslına bakarsanız kendi öcünü tarihten almış oluyor. Burasının bahsedilen, bizim masal gibi dinlediğimiz o eski Beyoğlu olması için sanatın rolü çok büyük olacak" dedi.

"Beyoğlu'nun yeniden sanata kazandırılması gerekiyor"

Oyuncu Evren Akyürek de oyunun ana temasına değinerek "Daha çok Hamlet'in psikolojisinden değil de Ophelia'nın psikolojisine yoğunlaştığımız ve onun kafasındaki, ailesindeki erkek figürlerin onun hayatını nasıl bir çıkmaza götürdüğünü ve karanlık bir yola sürüklediğini gözler önüne seren bir yapım" ifadelerini kullandı. Beyoğlu'nu yeniden sanata kazandırılması gerektiğini de belirten Akyürek, "Bence kesinlikle kazandırmalıyız. Çünkü böyle sanatla yaşayan bir kent. Hem müzikte hem tiyatroda hem de sergilerde çeşitlendirilebilecek çok şey yapılabilir. Umarım tekrar güzel müzik performanslarının, sahne performanslarının, tiyatro performanslarının, sevgilerin daha yoğunlukta olduğu ve bu dokuya uygun bir harmoni sağlayacak yapıya bürünür. Tek dileğim bu" diye konuştu.

Her hafta bir tiyatro oyunu sergilenecek

Proje kapsamında ekim ayında sahnelenecek diğer tiyatro oyunlarının takvimi de belli oldu. Muamma oyunu 13 Ekim Pazar günü Kumbaracı50 sahnede, Şahları da Vururlar oyunu 20 Ekim Pazar günü Ses Tiyatrosu'nda, Bulaşıkçılar oyunu ise 31 Ekim Perşembe günü Tatavla Sahne'de oynanacak. "Yaşasın Sahneler" projesi kapsamında sahnelenecek tüm tiyatro oyunları, katılım sınırlı olmak kaydıyla ücretsiz olarak izlenebilecek. Etkinliklere katılmak isteyen vatandaşlar, Beyoğlu Belediyesi'nin duyurularını takip ederek rezervasyon yaptırabilecek.

Beyoğlu\'nda \'Yaşasın Sahneler\' Projesi Başlıyor
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Beyoğlu'nda 'Yaşasın Sahneler' Projesi Başlıyor - Son Dakika

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