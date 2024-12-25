Beyoğlu, Yeni Yıla Özel Aydınlatmalarla Süsleniyor

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(İSTANBUL)- Yeni yıla hazırlanan Beyoğlu, kartpostalları aratmayan görüntülere sahne oldu. Hazırlıklar kapsamında Beyoğlu'nun simgesi olan Galata Kulesi'nin çevresi başta olmak üzere Şişhane'den Kasımpaşa'ya, Hasköy'den Sütlüce ve Örnektepe'ye kadar ilçenin dört bir yanı özel aydınlatmalarla süslendi.

İstanbul'un kalbi Beyoğlu, yeni yıla sayılı günler kala yapılan süsleme ve ışıklandırma çalışmalarıyla adeta bir görsel şölen sunuyor. Beyoğlu Belediyesi, yeni yıl hazırlıkları kapsamında Beyoğlu'nun simgesi olan Galata Kulesi'nin çevresi başta olmak üzere Şişhane'den Kasımpaşa'ya, Hasköy'den Sütlüce ve Örnektepe'ye kadar ilçenin dört bir yanını özel aydınlatmalarla süsledi. Yapılan çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte ilçenin her köşesinde kartpostalları aratmayan görüntüler ortaya çıktı.

Tarihi 6. daire özenle süslenip ışıklandırıldı

Yeni yıl süslemeleri kapsamında Beyoğlu Belediyesi'nin tarihi Başkanlık Binası olan 6. Daire de özenle süslenip ışıklandırılarak yeni yıl ruhunu yansıtan bir noktaya dönüştürüldü. Yeni yıl heyecanını ilçenin tamamına yayan çalışmalar, vatandaşların ve ziyaretçilerin de büyük beğenisini topladı. Vatandaşlar şunları söyledi:

"Güzel oldu, hoş oldu"

- Biz hep Taksim'de bunu bekliyorduk. Hep sosyal medyadan görüyorduk ama Kasımpaşa'da da olunca çok memnun olduk.

Uzun yıllardan sonra ilk kez böyle görüyoruz. Gerçekten eski dönemlere göre çok büyük bir fark var. Biz memnunuz. Ailece gezip fotoğraf çekiliyoruz. Çocukların daha iyi zaman geçiriyorlar ve yeni yılın geldiğini daha bir coşkuyla anlıyorlar.

Örnektepe adına bir ilk gibi bir şey oldu. Örnektepe çok alışkın değil bu manzaralara. Güzel oldu, hoş oldu. Bence çalışmalar güzel.

İlk gördüğümde tek söylediğim şey, yıllardır özlediğimiz kare ve fotoğraf buydu bence. Gayet güzel. Çok da mutlu olduk. Eşimle birlikte geldik, çocuğu da getirdik.

Çok hoşumuz gitti. Gelirken, yürürken motive olduk açıkcası. Video ve fotoğraf da aldık. Oğlumun da çok hoşuna gitti, birlikte resim çekildik. Bence güzel bir görsel olmuş. Devamını bekliyoruz.

Yıllardır Beyoğlu'na gelirim. İlk kez böyle süslemelerle karşılaştım. Güzel olmuş, Renk katmış. Turistlerin de ilgisini çekiyor. Ben de Ankara'dan geldim. Bizim de hoşumuza gitti."