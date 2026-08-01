Çıplak çatıya çıktı, uygunsuz hareketler yaptı! Gören telefona sarıldı - Son Dakika
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Çıplak çatıya çıktı, uygunsuz hareketler yaptı! Gören telefona sarıldı

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İstanbul Beyoğlu'nda 5 katlı binanın çatısına çıplak çıkan erkek turisti görenler, intihar girişiminde bulunduğunu düşünerek polis ve itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekipleri merdivenle çatıya çıkınca turist "Dolaşmaya geldim" dedi.

Gümüşsuyu'nda 5 katlı bir rezidansın çatısına çıplak halde çıkarak uygunsuz hareketler yapan yabancı uyruklu şahıs, intihar girişiminde bulunduğu zannedilince polis ve itfaiye ekiplerini alarma geçirdi. 

UYGUNSUZ HAREKETLER YAPTI

Mebusan Yokuşu üzerindeki 5 katlı bir rezidansta saat 14.00 sıralarında meydana gelen olayda, çıplak şekilde çatı katına çıkıp uygunsuz hareketler yapan yabancı uyruklu kişiyi gören mahalle sakinleri, intihar ettiğini düşünerek polis ve itifayeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi merdiven açarak çatıya çıktı. Çatıdaki turist itfaiye ekiplerine 'dolaşmaya geldim' dedi. Bunun üzerine ekipler olay yerinden ayrıldı.

Çıplak çatıya çıktı, uygunsuz hareketler yaptı! Gören telefona sarıldı

"ÇIPLAK ŞEKİLDE ETRAFA HAREKET YAPIYORDU"

Yan binada çalışan işçi Mustafa Örs "Biz burada çalışıyoruz. Bir baktık ki adam çıkmış uygunsuz bir şekilde üst baş yok dolaşıyor. Dedik bu kime hareket yapıyor? Biz utandık geriye döndük. Bir daha baktık adam tekrar diğer tarafa hareket yapıyor. Biz işçiyiz. Bir şey diyemedik. Çektik gittik" dedi.

Çıplak çatıya çıktı, uygunsuz hareketler yaptı! Gören telefona sarıldı
Çıplak çatıya çıktı, uygunsuz hareketler yaptı! Gören telefona sarıldı
Kaynak: DHA

Hasan Yıldırım, Beyoğlu, Olaylar, Güncel, Polis, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çıplak çatıya çıktı, uygunsuz hareketler yaptı! Gören telefona sarıldı - Son Dakika

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