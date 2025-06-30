Beypazarı\'nda Antep Fıstığı Aşılaması Başladı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yabani menengiç ve sakız ağaçlarında Antep fıstığı aşılamasına başlandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Beypazarı Belediyesi işbirliğinde başlatılan çalışma kapsamında, Macun ve Kızılcasöğüt mahallelerindeki ağaçlara Antep fıstığı aşılandı.

Beypazarı Belediye Belediye Başkanı Özer Kasap, çiftçilere destek olmayı sürdüreceklerini belirterek, "Bu sezon 10 bin Antep fıstığı aşısı yapacağız. Şanlıurfa ve Diyarbakır'dan gelen aşı ekibi, hummalı çalışmada bulunuyor. Mahalle sakinlerimizin bağında, bahçesinde ve tarlasının kenarında bulunanlar ile kırsal alanlardaki sakızlıklar ve menengiç ağaçları aşılanacak." dedi.

Macun Mahallesi sakinlerinden Mehmet Doğan da çalışma sayesinde ilçede Antep fıstığı üretiminin gelişeceğini ifade ederek, emeği geçen kurumları kutladı.