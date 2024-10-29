Beyt Lahiya'da İsrail Saldırısı: 93 Ölü, 40 Kayıp

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'da 5 katlı bir binaya düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 93'e yükseldiği ve 40 kişinin de kaybolduğu açkılandı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Meşru Beyt Lahiya'da Ebu Nasır ailesine ait yerinden edilmiş 200 Filistinlinin sığındığı beş katlı bir binayı bombaladığı belirtildi.

Açıklamada, "İşgalci İsrail ordusu, Ebu Nasır ailesine ait bir binayı bombalayarak korkunç bir katliam gerçekleştirdi. 93 kişi hayatını kaybetti, en az 40 kişi kayboldu ve onlarca kişi yaralandı." ifadesi kullanıldı.

İsrail ordusunun bombaladığı binada çoğu kadın ve çocuk olmak üzere çok sayıda yerinden edilmiş Filistinlinin barındığı kaydedildi.

İsrail'in Gazze'nin kuzeyine insani ve tıbbi yardım ulaştırılmasına engel olduğuna işaret edilen açıklamada, bu son saldırının da bölgede sağlık sistemini çökertme, 4 hastaneyi hizmet dışı bırakma planı kapsamında gerçekleştirildiği ifade edildi.

Uluslararası toplum ve Birleşmiş Milletler kurumlarına Gazze Şeridi'nin kuzeyine "çok geç olmadan" doktor, sağlık ekibi ile ambulans ve sivil savunma araçları gönderilmesi çağrısında bulunuldu.

İsrail saldırısının kınandığı açıklamada, tüm dünya ülkelerine kadınları, çocukları ve yerinden edilmiş sivilleri hedef alan bu saldırıyı kınama çağrısı yapıldı.

Açıklamada, "Gazze Şeridi'nde süren soykırım ve etnik temizlikten, sivillere karşı yapılan bu saldırıdan işgalci İsrail'i, ABD yönetimini, İngiltere'yi, Almanya'yı, Fransa'yı ve soykırıma katılan diğer ülkeleri sorumlu tutuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberine göre, sivil savunma ve ambulansların bölgeye ulaşamaması nedeniyle İsrail'in hedef aldığı binada enkaz altında kalanlar oldu.

Saldırıda yaralanan ve durumu ağır olan en az 20 kişi, İsrail saldırıları altındaki Kemal Advan Hastanesi'ne getirildi.

İsrail'in 25 gündür kuşatmasını sürdürdüğü Gazze'nin kuzeyindeki Filistinliler hayatta kalma mücadelesi veriyor

Hamas, İsrail saldırısını kınadı

Hamas'tan yapılan açıklamada, İsrail'in düzenlediği saldırı kınandı.

Açıklamada, "Bu sabah Beyt Lahiya'da yaşanan korkunç katliam, Siyonistlerin halkımıza yönelik soykırım ve göçe zorlama planlarını teyit etmektedir." ifadesi kullanıldı.

Arap ülkeleri ile uluslararası toplumun sessizliğine değinilen açıklamada, İsrail'in bu sessizlikten faydalanarak katliamlarını yapabildiği vurgulandı.

Birleşmiş Milletler ve uluslararası yapıların, masum sivillerin korunmasına yönelik hukuki ve ahlaki sorumluluğunu yerine getirmede başarısız olduğuna dikkati çekildi.

İsrail'in Gazze'de işlediği soykırımın durdurulması için derhal harekete geçilmesi gerektiği belirtilen açıklamada, İsrail saldırılarının durdurulamaması durumunda tüm bölgeye yayılacağı uyarısında bulunuldu.