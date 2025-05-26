Bi Umut: Sevgi ve Fedakarlık Hikayesi

Hastanede tesadüfen karşılaştığı kimliği belirsiz felçli Rus gence 10 yıl boyunca annelik yapan Gülsüm Kabadayı'nın sevgisini ve fedakarlığını anlatan "Bi Umut" filminin çekimleri sona erdi.

Filme ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan yapımcı Mustafa Uslu, film için zor ve meşakkatli bir dönem geçirdiklerini söyledi.

Filmin hazırlık aşamasının 7 yıl sürdüğünü belirten Uslu, "Rusya kapı komşumuz olduğu için ve Türklerde kapı komşusu ayrı bir özelliktir. Hani komşusu açken kendi tok uyuyamaz. Hem iki ülke arasındaki dengeleri kurmak, iki ülke arasındaki o git geller ve projeyi bir noktaya getirmek zor oldu." dedi.

Uslu, filmin muhteşem bir insanlık hikayesi olduğunun altını çizerek, şu bilgileri verdi:

"Bize ait bir hikaye. Bir Türk annesi hiçbir karşılık beklemeden kendisine ait olmayan özel bir çocuğu, bakımı özen gerektiren bir çocuğu alıyor. Üstelik 'İki aydan fazla yaşamaz.' denilen bir çocuğu alıyor, 10 yıl yaşatıyor, ona on yıl annelik yapıyor. Benim için müthiş bir hissiyattı. İşin öbür tarafında da üç çocuk, annelerini onunla paylaşıyor. O da mesela müthiş bir duygu. Yani üç çocuğun annelerini kendi yaşlarında ama mağdur durumdaki bir çocukla paylaşmaları, onu kardeş gibi sahiplenip aralarına almaları, şu anda bile düşünürken gözlerim doluyor. Müthiş bir özveri, müthiş bir insanlık örneği olarak görüyorum ve dünyanın bunu görmesini istiyorum."

Filmde ele alınan hikayenin evrensel anlamda da ilgi çekeceğinin altını çizen Uslu, "Dünyanın öbür ucunda, Malezya'da bile bir annenin bu filmi seyrettiğinde, içindeki annelik duygusuyla etkileneceğini ve hayatı sorgulayacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"Konusu itibarıyla bir insanlık, vicdan ve merhamet hikayesi"

Mustafa Uslu, hikayenin birebir gerçeği anlattığını ve kurgusal hiçbir şey eklenmediğini vurgulayarak, "Çünkü zaten olayın kahramanı karakter hayatta. Böyle bir şeye müsaade etmez. Her şeyiyle de ilgileniyor. Sete de geliyor. Kendisini oynayan oyuncunun eline yaktığı kınaya kadar bakıyor. O yüzden hiç kurgusal bir bölüm yok. Zaten kurgusal bölüm olmasına gerek yok. Çünkü o 10 yıl içerisinde o kadar tatlı ve dramatik olaylar yaşamış ki." diye konuştu.

Rusya'da da filmin ilgiyle beklendiğini kaydeden Uslu, şu bilgileri verdi:

"Onlar da Gülsüm anneye çok saygı duyuyor. Zaten Rusya'da 4 yıl üst üste milli anne seçildi, Gülsüm anne. Onlar da diyor ki 'Kendine ait olmayan, bize ait bir çocuğu aldı. 10 yıl ona annesi gibi baktı ve onu 10 yıl yaşattı.' Bu gözle bakıyorlar. Düşünsenizde tıp ve doktorlar, 'en fazla 2 ay yaşar' diyor. Sen bu çocuğu 10 yıl yaşatıyorsun, 10 yılı bir tarafa bırak, 2 ay bir gün bile yaşatsan benim için çok kutsal ama 10 yıl yaşatıyor ve mucizeler yaşanıyor. Mesela çocuk Kemal Sunal filmlerine tepki veriyor, gülüyor, anne, Allah, Tunahan gibi sözler söylüyor. Bu tıbben mümkün değil. Hani bırakın bir şeye tepki vermeyi, bir kelimeyi söylemek yani bitkisel hayatta mümkün değil. Ama o çocuğu sevgiyle, anne, kardeş ve aile sevgisiyle tekrar hayata döndürüyorlar ve ona güzel bir 10 yıl yaşatıyorlar."

Uslu, filmin insanlık hikayesi olduğuna dikkati çekerek, "Bu işin üzerinde Allah'ın eli var. Çünkü konusu itibarıyla bir sevap, insanlık, vicdan ve merhamet hikayesi. İşte o sebepten Arzum Onan da geliyor, oynuyor. Fikret (Kuşkan) Bey oynuyor. Bütün oyuncu kadrosu, 'Rolüm benim bir kelimeymiş, üç kelimeymiş' diye bakmıyor. Ayla'yı hatırla. Nilgün Kasapbaşoğlu o yıl Afife Jale Ödülü'nü almıştı. Ayla'da oynadığında diyaloğu hıçkırıktı, diyalogu yoktu. Hıçkırıktı. O yıl ödül almıştı. Ama o işe, projeye inandığından ve saygısından dolayı oynadı. Burada da bu kadronun bu filmin arkasında toplanmasının tek sebebi, işe olan saygılarından."

"Sinemadan sonra dijitale vermek yanlış bir uygulama"

Sinema filmlerinin vizyondan 6 ay sonra dijital mecrada yayınlanmasının Türk sinemasını bitireceğini, bu nedenle filmin yapımcılarıyla ortak bir karar aldıklarını dile getiren Uslu, şöyle devam etti:

"Bu yanlış bir uygulama. Dünyanın hiçbir yerinde bu uygulama yok. Bu bizim Türk sinemasına da acımasızca bir uygulama. Niye biliyor musunuz? Türk sineması çok milliyetçi bir sinema. En kral Star Wars'ı getirin, karşısına orta halli bir Türk filmi koyun. İnsanlar Türk filmine gider. Böyle bir sinemayı bu hale getirmek çok üzücü. Üzülüyorum. Ben sadece sinemaya iş yapan bir insanım. Dijital platformlara ya da özel televizyon kanallarına dizi filan yapmıyorum. Sinema yapmaya çalışıyorum. Sinemanın yaşamasını istiyorum. O nedenle de bu filmimizde bir karar aldık. Bu film 3 yıl sonra ancak dijital platformlarda ve free TV'de yayınlanacak. Bu da sinema dünyası için çok önemli bir karar. Önemli bir adım. İnşallah bunun arkası gelir. Diğer film yapımcıları bizi örnek alırlar. Onlar da filmlerini hemen 3 ay sonra dijital platforma satmak yerine inşallah birkaç yıl sonra satıp Türk sinemasını değerlendirir, kıymetlendirirler."

Yapımcı Uslu, "Türk sinemasına, o zamanki sinemanın çocuklarının yaptığı hareket, ben söylemiştim, o zaman bana kimse inanmamıştı, Türk sinemasını sırtından bıçaklamaktı. O zaman çok anlayamadılar bunun ne olduğunu. 'Hayır öyle değil. Mustafa Uslu saçmalıyor' falan dediler. Bugünkü fotoğraf ortada. O gün bu kararın çıkmasına vesile olan arkadaşlar bugün filmlerini koysun, onların filmlerine de kimse gitmez." değerlendirmesinde bulundu.

Sinema filminin sadece dijital medya için yapılıp sadece orada yayınlanabileceğini ancak bu durumda da büyük yapımların yapılamayacağını söyleyen Uslu, şunları aktardı:

"Sinemanın gücünü arkana alıp büyük yapım, mesela bir 'Gladyatör', bir 'Ayla', 'Müslüm' yapamazsın. Çünkü büyük yapımları yapabilmek için büyük finansmana ihtiyaç var şimdi. Şimdi Türkiye'de sinema yapmak ekonomik nedenlerden dolayı dünden daha zor. Ben Ayla'yı 2015 yılında, 4 milyon dolara mal etmiştim. Şimdi bugün çeksem Ayla'yı en az 6 milyon dolara mal olur. Dolayısıyla rakamlar ve aldığın risk büyük. Bir dijital platform seni bu konuda finanse edemez. Çok aklımın aldığı şeyler de değil. Çünkü ilgi alanım değil. Hiçbir dijital platformun gidip kapısını çalıp da 'Size film yapayım' demedim. Onlar da bana gelmedi. Onların da gelmemesinin vardır bir sebebi herhalde ama ben en iyi yaptığım işi yapmaya devam edeceğim. Ben sinema yapımcısıyım, sinema filmi yapmaya, insanların kalbine dokunmaya çalışıyorum. İnşallah bu filmimde de bundan sonra yapacağım filmlerimde de insanların kalbine dokunmaya devam edeceğim. Çok büyük bir ortaklık tesis ettik, onu da yakın zamanda açıklayacağım."

" Erol Taş'ın hayatını çekeceğim"

Mustafa Uslu çok yakında Türk sinemasının önemli isimlerinden Erol Taş'ın hayatını çekeceğini ifade ederek, şunları anlattı:

"Erol Taş'ın hayatını çekeceğim. En İyi Kötü Adam, İşte Benim Babam. Erol Taş'ın o güzel kızlarıyla dünyanın en iyi insanlarıyla görüştük, anlaştık. Sağ olsunlar. Onların da enteresan bir talepleri oldu ve çok hoşuma gitti benim. Sonuna kadar da destekledim. Dediler ki babamız hayatta olsa böyle isterdi. Babacığımız, bizden daha çok Türk sinemasını seviyordu. Bu film yapıldığında dijital platformlarda yayınlanmasını istemiyoruz hiçbir zaman. Babamız da böyle isterdi. Babamızın ölüm yıl dönümünde her yıl bir hafta vizyona girsin. Babaları Erol Taş, Erol abi, Türk sineması için savaştı, mücadele etti. Türk sinemasını çocuklarından bile çok seviyordu. Kendi söylemleri var. Kendi çocukları da öyle söylüyor. O yüzden böyle bir karar aldık. Rahmetli Erol abinin filmi sadece sinemalarda olacak. Hiçbir dijital platformda, televizyon kanalında hiçbir zaman olmayacak. O, insanları sinemada bekliyor. Erol abi hayatı boyunca hep ikinci rol oynadı. Hiç başrol oynamadı. Amatör boksörken de hep İstanbul ikincisi oldu. Orada da birinci olamadı ama hepimizin kalbine taht kurdu, ikon olmayı, efsane olmayı başardı. Tıpkı Müslüm Gürses gibi."

Çok ciddi, çok büyük bir ortaklık kurduklarını ve bu ortaklıkla her yıl 3 büyük filme imza atacaklarını sözlerine ekleyen Uslu, şunları kaydetti:

"Geri kalan hayatımda, yapabildiğim kadar film yapıp arkamda bırakmak istiyorum. 70-80 yaşına da gelsem, son nefesime kadar tek isteğim bu. Birkaç tane daha afişim olsun, birkaç tane daha filmim olsun. İnsanlar onları görsün, oradan bir şeyler öğrensin. Tek derdim, tasam bu. Bu bazen yanlış anlaşılıyor. Bu açgözlülük gibi düşünülüyor. 'Bütün filmleri sen mi çekeceksin?' falan deniyor. Öyle değil aslında para da değil mesele zaten Mesele para olsa ben iki tane filmimi yaptığımda bir kenara çekilirdim, o da değil. Arkamda eser bırakmak. Hepsi bu. Onun için mücadele ediyor, savaşıyorum. Kimisi iyi, kimisi kötü diyor. Kimisi beni seviyor, kimisi sevmiyor. Sevenin de sevmeyenin de canı sağ olsun."