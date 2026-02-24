Bıçakla Yaralama: Genç Serbest Bırakıldı - Son Dakika
Bıçakla Yaralama: Genç Serbest Bırakıldı

24.02.2026 12:42
İzmir'de 14 yaşındaki C.U., arkadaşını bıçakla yaraladıktan sonra adli kontrolle serbest kaldı.

İZMİR'in Menderes ilçesinde arkadaşı A.A.U.'yu (16) bıçakla yaralayan C.U. (14), adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 19 Şubat'ta, Dereköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, A.A.U. ile arkadaşı C.U. arasında çakmak gazıyla oynadıkları sırada henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. C.U., arkadaşı A.A.U.'yu bıçakla yaraladı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. A.A.U., ambulansla Menderes Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. C.U. gözaltına alındı, A.A.U. ise Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Hastanesi'ne sevk edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan C.U., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı. A.A.U., tedavisinin ardından taburcu edildi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

