Biden, Gazeteci Tice'ın Kurtarılması İçin Kararlı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Biden, Gazeteci Tice'ın Kurtarılması İçin Kararlı

ABD Başkanı Biden, kaçırılan gazeteci Austin Tice'ı geri getirme konusunda kararlılıklarını açıkladı.

09.12.2024 11:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Joe Biden, 2012'de Suriye'nin başkenti Şam'da kimliği belirsiz bir grup tarafından kaçırılan Amerikalı gazeteci Austin Tice'ı ülkeye getirme konusunda kararlı olduklarını bildirdi.

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin çökmesinin ardından düzenlediği basın toplantısında konuşan Biden, 12 yıldan uzun süredir Şam'da tutuklu olduğu düşünülen Tice'a ilişkin soruları yanıtladı.

Biden, henüz net bir kanıt olmasa da Amerikalı gazetecinin hayatta olduğuna inandıklarını belirterek, "Tice'ı ülkeye geri getirebileceğimizi düşünüyoruz." dedi.

Öncelikli hedeflerinin, Tice'ın bulunduğu yerin belirlenmesi olduğunu kaydeden Biden, "Tice'ı ailesine kavuşturmaya yönelik kararlılığımızı sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

Federal Soruşturma Bürosundan (FBI) yapılan yazılı açıklamada da, Tice'ın "güvenli şekilde bulunmasını, kurtarılmasını ve ülkeye getirilmesini" sağlayacak bilgiler için teklif edilen 1 milyon dolar değerindeki ödülün geçerliliğini koruduğu duyuruldu.

Kaçırılan Amerikalı gazeteci Tice'ın annesi Debra Tice, 7 Aralık'ta güvenilir kaynaklardan oğlunun hayatta olduğunu öğrendiklerini söyleyerek, oğlunun kurtarılması için Beyaz Saray'dan bir kez daha yardım istemişti.

ABD Başkanı Joe Biden da ağustos ayında yaptığı açıklamada, Suriye hükümeti ve diğer ilgili yerlere Tice'ın bulunması ve serbest bırakılması konusunda bir kez daha çağrıda bulunmuştu.

Suriye'de kaçırılan Amerikalı gazeteci

Austin Tice, serbest gazeteci olarak Suriye iç savaşını takip ederken, 14 Ağustos 2012'de Şam yakınlarında bir kontrol noktasında kaçırıldı.

Bir süre sonra Tice'ın gözleri bağlı şekilde silahlı ve kimliği belirsiz bir grup tarafından tutulduğunu gösteren bir video yayımlandı ancak kaçırılmasının sorumluluğunu bugüne kadar üstlenen bir grup çıkmadı.

2022 yılında Tice'ın kurtarılması için ABD Dışişleri Bakanlığı, Suriyeli yetkililerle doğrudan görüşmeler yaptı ancak şu ana dek ABD'li gazetecinin yerine ve durumuna ilişkin net bir bilgi ortaya çıkarılamadı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Joe Biden, Güvenlik, Politika, Güncel, Suriye, Medya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Biden, Gazeteci Tice'ın Kurtarılması İçin Kararlı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:48 Suriye’de bundan sonra ne olacak Bakan Fidan’dan Esad sonrası için dikkat çeken mesaj Suriye'de bundan sonra ne olacak? Bakan Fidan'dan Esad sonrası için dikkat çeken mesaj
11:23 Isparta’da askeri helikopter düştü 1’i tuğgeneral 6 askerimiz şehit oldu Isparta'da askeri helikopter düştü! 1'i tuğgeneral 6 askerimiz şehit oldu
10:39 Esad’ın mezbahası Buradan çıkarılanlar ismini bile hatırlamıyor Esad'ın mezbahası! Buradan çıkarılanlar ismini bile hatırlamıyor
10:32 Suriye Milli Ordusu, Münbiç’in tamamında kontrolü sağladı Suriye Milli Ordusu, Münbiç'in tamamında kontrolü sağladı
04:16 İsrail 51 yıl sonra Suriye’de bir bölgeyi işgal etti, Rusya’dan BM’ye acil toplantı çağrısı geldi İsrail 51 yıl sonra Suriye'de bir bölgeyi işgal etti, Rusya'dan BM'ye acil toplantı çağrısı geldi
17:37 Galatasaray maçında korkutan sakatlık: İlk yarıya damga vuran futbolcuyu hastaneye kaldırdılar Galatasaray maçında korkutan sakatlık: İlk yarıya damga vuran futbolcuyu hastaneye kaldırdılar
17:14 İşte Galatasaray’ın penaltı kazandığı pozisyon İşte Galatasaray'ın penaltı kazandığı pozisyon
17:02 Galatasaray, bu pozisyonda kırmızı kart bekledi Galatasaray, bu pozisyonda kırmızı kart bekledi
17:02 Şam’da serbest bırakılan mahkumların sevinci kamerada Şam'da serbest bırakılan mahkumların sevinci kamerada
17:00 Netanyahu: Esad’ın çöküşü büyük fırsatlar sunuyor Netanyahu: Esad'ın çöküşü büyük fırsatlar sunuyor
16:42 Suriye’de devrik başbakan, Esad’la son görüşmesini anlattı Suriye'de devrik başbakan, Esad'la son görüşmesini anlattı
16:41 “Evrenin güzellik kraliçesi“ yarışmasında Türkiye’yi Esra Nur Türker temsil edecek "Evrenin güzellik kraliçesi" yarışmasında Türkiye'yi Esra Nur Türker temsil edecek
16:31 Belediyelerden ülkelerine dönmek isteyen Suriyeliler için transfer hizmeti Belediyelerden ülkelerine dönmek isteyen Suriyeliler için transfer hizmeti
16:30 Herkes bu pozisyonu tartışıyor: Galatasaray 10 kişi kaldı Herkes bu pozisyonu tartışıyor: Galatasaray 10 kişi kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2024 12:51:54. #1.11#
SON DAKİKA: Biden, Gazeteci Tice'ın Kurtarılması İçin Kararlı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.