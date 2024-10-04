Biden: Topyekun Savaş Çıkmayacak - Son Dakika
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Biden: Topyekun Savaş Çıkmayacak

Biden, Orta Doğu'da topyekun savaş olasılığına inanmadığını ve kaçınılabilir olduğunu söyledi.

04.10.2024 09:47
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ABD Başkanı Joe Biden, Orta Doğu'da topyekun bir savaşın çıkacağına inanmadığını söyledi.

Başkan Biden, Beyaz Saray'da İsrail'in Lübnan'a saldırılarına ilişkin gazetecilerin sorularına yanıt verdi.

Orta Doğu'da topyekun bir savaşın önlenip önlenemeyeceğinden emin olup olmadığı sorulan Biden, "Tam kapsamlı bir savaş olacağına inanmıyorum. Bence bundan kaçınabiliriz." dedi.

Başkan Biden, olası bir tam kapsamlı savaştan kaçınılabileceğini ancak bunun için "yapılacak çok şey" olduğunu sözlerine ekledi.

Biden, İsrail'e yardım etmek için Amerikan güçlerinin gönderilip gönderilmeyeceğine ilişkin soruya ise ABD'nin zaten İsrail'e yardım ettiğini söyleyerek "İsrail'i koruyacağız." ifadesini kullandı.

Biden'ın açıklamaları, İran'ın 1 Ekim'de İsrail'e fırlattığı balistik füzelerin ardından geldi.

İran'ın İsrail'e füze saldırıları

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 1 Ekim'de İran'ın "ulusal güvenliğini" hedef alan İsrail'e füze saldırısı düzenlendiğini bildirmişti. Saldırının Hamas lideri İsmail Heniyye, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve İranlı Tuğgeneral Abbas Nilfuruşan'ın öldürüldüğü İsrail saldırılarına karşılık düzenlendiği belirtilmişti.

İran devlet televizyonu, İsrail'e yaklaşık 200 füzenin atıldığını ve hipersonik Fettah-1 füzelerinin de ilk kez kullanıldığını duyurmuştu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da füze saldırısıyla İran'ın "büyük hata yaptığını ve bedelini ödeyeceğini" söylemişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Orta Doğu, Joe Biden, Politika, Güvenlik, Savunma, Güncel, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Biden: Topyekun Savaş Çıkmayacak - Son Dakika

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