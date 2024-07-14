Biden, Trump'a yönelik suikast girişimini kınadı - Son Dakika
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Biden, Trump'a yönelik suikast girişimini kınadı

Biden, Trump\'a yönelik suikast girişimini kınadı

ABD Başkanı Joe Biden, Cumhuriyetçi Parti'nin Başkan adayı Donald Trump'a yönelik suikast girişimine ilişkin yaptığı açıklamada, Amerika'da şiddete yer olmadığını vurgulayarak, birlik ve beraberlik çağrısı yaptı. Biden, Trump'ın sağlık durumunun iyi olduğunu ve ailesi için dua ettiklerini belirtirken, saldırganın motivasyonu hakkında henüz bilgi olmadığını ve soruşturmanın hızlı bir şekilde yürütüleceğini ifade etti. Ayrıca, Trump'ın güvenliğinin devamı için gerekli tedbirlerin alınacağını ve ulusal güvenlik incelemesi yapılacağını duyurdu.

14.07.2024 22:16
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(ANKARA) - ABD Başkanı Joe Biden, Cumhuriyetçi Parti'nin Başkan adayı Donald Trump'a yönelik suikast girişimine ilişkin, "Amerika'da bu tür bir şiddete ya da herhangi bir şiddete yer yoktur. Suikast girişimi, ulus olarak savunduğumuz her şeye aykırıdır. Biz ulus olarak böyle değiliz, Amerika böyle değil ve bunun olmasına izin veremeyiz. Birlik, ulaşılması zor bir hedeftir ancak şu anda hiçbir şey birlikten daha önemli değildir" açıklamasını yaptı.

ABD Başkanı Biden, eski ABD Başkanı ve Başkan adayı Donald Trump'a yönelik suikast girişimine ilişkin Beyaz Saray'da  basın toplantısı düzenledi. Biden açıklamasında şunları kaydetti:

"Jill ve ben O ve ailesi için dua ediyoruz"

"Dün gece Donald Trump ile konuştum. Durumu iyi olduğu ve iyileştiği için gerçekten memnunum. Kısa ve iyi bir sohbet gerçekleştirdik. Jill ve ben O ve ailesi için dua ediyoruz. Ayrıca öldürülen kurbanın ailesine de en derin taziyelerimizi iletiyoruz. O, ailesini koruyan bir babaydı.

Ayrıca yaralananların tamamen iyileşmesi için dua ediyor ve Gizli Servis ajanlarına ve diğer kolluk kuvvetlerine ve ulusumuz için hayatlarını riske atan bireylere teşekkürlerimizi iletiyoruz.

Dün gece de söylediğim gibi, Amerika'da bu tür bir şiddete ya da herhangi bir şiddete yer yoktur. Suikast girişimi, ulus olarak savunduğumuz her şeye aykırıdır. Biz ulus olarak böyle değiliz, Amerika böyle değil ve bunun olmasına izin veremeyiz. Birlik, ulaşılması zor bir hedeftir ancak şu anda hiçbir şey birlikten daha önemli değildir.

"Saldırganın saikleri hakkında varsayımlarda bulunmayın"

Başkan Yardımcısı Harris ve ben az önce Beyaz Saray Durum Odası'nda, FBI Direktörü, İç Güvenlik Bakanı, Başsavcı, Gizli Servis Direktörü, İç Güvenlik Danışmanım ve Ulusal Güvenlik Danışmanımın da aralarında bulunduğu Güvenlik Ekibim tarafından bilgilendirildik. Henüz ilk aşamalarında olan bu soruşturmayı FBI yürütüyor. Saldırganın motivasyonuna dair herhangi bir bilgiye sahip değiliz, yalnızca kim olduğunu biliyoruz. Herkese çağrıda bulunuyorum, lütfen saldırganın saikleri ya da bağlantıları hakkında varsayımlarda bulunmayın. Bırakın FBI ve ortak kurumları işlerini yapsın. Bu soruşturmanın eksiksiz ve hızlı bir şekilde yürütülmesi talimatını verdim ve müfettişler bunu yapmak için ihtiyaç duydukları her türlü kaynağa sahip olacaklar.

"Gizli Servis'e Trump'ın güvenliğinin devamı için gerekli her türlü tedbiri sağlaması talimatını verdim"

Bu soruşturma devam ederken yapacaklarımız şunlardır. İlk olarak, sayın Trump eski bir başkan ve Cumhuriyetçi Parti'nin adayı olarak zaten yüksek bir güvenlik seviyesine sahip. Gizli Servis'e, güvenliğinin devamını sağlamak için gerekli her türlü kaynak ve koruyucu tedbiri sağlaması talimatını verdim. İkinci olarak, Gizli Servis Başkanı'na yarın başlaması planlanan Cumhuriyetçi Ulusal Kongre için tüm güvenlik önlemlerini gözden geçirmesi talimatını verdim. Üçüncü olarak da dünkü mitingde tam olarak ne olduğunu değerlendirmek üzere bağımsız bir ulusal güvenlik incelemesi yapılması talimatını verdim. Bu bağımsız incelemenin sonuçlarını da Amerikan halkı ile paylaşacağız. ve son olarak, bu akşam Oval Ofis'te bu konu hakkında daha uzun konuşacağım. Tek bir ulus olarak birleşmeliyiz. Tek bir ulus olarak birleşmeli, kim olduğumuzu göstermeliyiz."

Kaynak: ANKA

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