Biden Yönetimi Ateşkesi Ertelemekle Sorgulanıyor - Son Dakika
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Biden Yönetimi Ateşkesi Ertelemekle Sorgulanıyor

ABD, Gazze ateşkesini aylar önce sağlamakla suçlanıyor. Blinken, kritik değerlendirmelerde bulundu.

16.01.2025 14:47
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ABD'de görevi bitmek üzere olan Joe Biden yönetimi, Gazze için ateşkes ve esir takası anlaşması aylar önce sağlanabilecekken binlerce kişinin ölümüne neden olmakla sorgulanıyor.

İsrail ile Hamas arasında dün varılan ateşkes anlaşmasının yankıları sürerken, Joe Biden yönetiminin tarafların çok daha önce ateşkese varılmasını sağlayıp sağlayamayacağı yeniden gündeme geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, CNN'e yaptığı açıklamada, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes anlaşmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Blinken, "İsrail'in aylar önce pek çok insanın hayatını kurtarabilecek olan Biden ateşkesini de engellediğini kabul ediyor musunuz?" sorusuna, "Peki bu aylar önce mi olmalıydı? Evet. Aylar önce olabilir miydi? Evet. Her iki tarafın da bunu bitiş çizgisine ulaştırmayı zorlaştıran şeyler yaptığı durumlar oldu mu? Evet, İsrail de dahil ama ağırlıklı olarak Hamas'tı." yanıtını verdi.

İsrail'in Gazze'den çekilip çekilmeyeceğiyle ilgili olarak Blinken, "Bizim politikamız, Gazze'de kalıcı bir işgalin olamayacağı, İsrail'in çekilmesi ve Gazze sınırlarının değiştirilmemesi gerektiğidir." dedi.

Blinken, ayrıca Hamas'ın Gazze'yi yönetmemesi gerektiğini savunarak, çatışma sonrası düzenlemeler konusunda bir anlaşmaya varılması gerektiğini vurguladı.

Filistinli lider Barguti: Netanyahu ateşkesi engellemekten sorumlu

Filistin Ulusal İnisiyatif Partisi lideri Mustafa Barguti de CNN'e yaptığı açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu yönetimini ateşkesi engellemekle suçladı.

Netanyahu'nun daha önce de 4 defa yaptığı gibi anlaşmayı baltalama ihtimali olduğuna işaret eden Barguti, "Ancak bu kez (Netanyahu) çok iyi biliyor ki bu anlaşmayı durdurmak isterse Trump'ı, tüm dünyayı, tüm arabulucuları ve ateşkesin sağlanmasına umut bağlamış herkesi karşısına almış olacak." ifadelerini kullandı.

Barguti, anlaşmanın 3 Temmuz 2024'te yapılabileceğini ancak bunun gerçekleşmemesinin üzücü olduğunu kaydetti.

Temmuz ayından itibaren geçen sürede on binlerce Filistinlinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Barguti, "Onların (Filistinlilerin) hayatını kurtarabilirdik. Aslına bakarsanız bunun gerçekleşmesine izin vermediği için Netanyahu'yu şahsen sorumlu tutuyorum." diye konuştu.

??İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması

Arabulucu ülkelerden Katar, dün, İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü itibarıyla yürürlüğe girecek. 3 aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde İsrailli 33 esir salınacak.

Anlaşma, Gazze Şeridi'ne insani yardımların kapsamlı şekilde ulaşmasının yanı sıra yerinden edilen Filistinlilerin bölgelerine geri dönebilmelerini içeriyor.

İkinci ve üçüncü aşamaların detayları, birinci aşamanın tamamlanmasıyla açıklanacak.

Kaynak: AA

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