Bilal Erdoğan: Okullardaki kulüp faaliyetleri çocukların ilgi alanını keşfetmelerini sağlamaya çok ihtiyacımız var - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bilal Erdoğan: Okullardaki kulüp faaliyetleri çocukların ilgi alanını keşfetmelerini sağlamaya çok ihtiyacımız var

Bilal Erdoğan: Okullardaki kulüp faaliyetleri çocukların ilgi alanını keşfetmelerini sağlamaya çok ihtiyacımız var

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, okullardaki kulüp faaliyetlerinin önemine dikkat çekerek, çocukların ilgi alanlarını keşfetmelerini sağlamak için spor, müzik, sanat gibi imkanların sağlanmasının gerekliliğini vurguladı. Erdemlerimizle Varız (ERVA) Spor Okulları Projesi'nin 50. Yıl Dedeman Anadolu İmam Hatip Fen ve Teknoloji Proje Lisesi'nde düzenlenen söyleşisine katılan Erdoğan, her çocuğun yeteneklerinin ve becerilerinin bilinmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, eğitimin toplumun tüm kesimlerini ilgilendirdiğini ve herkesin eğitime pozitif katkı yapması gerektiğini vurguladı.

10.05.2024 18:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünya Etno spor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, okullardaki kulüp faaliyetlerinin önemine dikkati çekerek, " Spor, müzik, sanat, çeşitli alanlarda imkanların sağlanmasına ve çocuklarımızın ilgi alanını keşfetmesini sağlamaya çok ihtiyacımız var." dedi.

Kayseri Valiliği öncülüğünde gönüllü öğretmenlerce başlatılan ve şehirdeki kurumların da destek verdiği Erdemlerimizle Varız (ERVA) Spor Okulları Projesi'nin 50. Yıl Dedeman Anadolu İmam Hatip Fen ve Teknoloji Proje Lisesi'nde düzenlenen söyleşisine katılan Erdoğan, her okulda, ilçe ve ilde çocukların yeteneklerinin ve becerilerinin bilinmesi gerektiğini söyledi.

Her çocuğun adının karşısına bir şey yazabilmenin önemine dikkati çeken Erdoğan, "Ne zaman ki bir çocuğunuzun karşısına bir şey yazamıyorsak o zaman hemen alarm çalması lazım. Bu çocukla ilgili ne yapılması gerektiğiyle ilgili oturup konuşmamız lazım. Ailesini almamız lazım, çocuğu karşımıza almamız lazım. Çocuğun çok ciddi bir ilgi alanını keşfetmemiz lazım. Okullardaki kulüp faaliyetleri önemli, spor, müzik, sanat, çeşitli alanlarda imkanların sağlanmasına ve çocuklarımızın ilgi alanını keşfetmesini sağlamaya çok ihtiyacımız var. O bakımdan buradaki spor kulübü faaliyeti de çok büyük bir zenginlik." diye konuştu.

Erdoğan, Türkiye'de eğitim dendiği zaman yanlış şeylerin konuşulduğunu, atanamayan öğretmenlerin, sınav ve testlerin konuşulduğunu, asıl konuşulması gerekenin çocuk olduğunu dile getirdi.

Eğitimin toplumun tüm kesimlerini ilgilendirdiğini ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Iskaladığımız hiçbir çocuğun kalmamasını konuşmamız lazım. Eğitim dendiği zaman 'Ben ne yapıyorum' sorusunu kendimize sormamız lazım. Her birimiz, her ne yapıyorsak velisinden, öğretmeninden, iş insanından, esnafından, girişimcisinden, çiftçisinden, zanaatkarından hepsine varıncaya kadar eğitim dendiği zaman 'Ben ne yapıyorum ki' diye kendimize sormamız lazım. Çünkü uluslararası düzeyde eğitim literatüründe çok somut bir veri var. Toplumun veli başta olmak üzere eğitime pozitif katkı yaptığı zaman muhakkak sonuç alındığını biliyoruz. Bir söz var, 'Çocuğu büyütmeye bir köy gerekir' derler. O çocuğun muhatap olduğu bütün yetişkinlerin o çocuğun eğitimiyle ilgili kaygılanması ve sorumluluk alması, elini taşın altına koyması beklenir."

Proje kapsamında eğitimcilerin uyguladığı gelişim değerlerine değinen Erdoğan, vatanseverlik değerinin düşük çıkmasının kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Başka ülkelerin de vatanperver gençler yetiştirmeye çalıştığını belirten Erdoğan, "Benim çocuğum niye gidip Amerika'ya, Almanya'ya hizmet etsin. Dünyanın neresinde olursa olsun bu ülkeye hizmet etme kaygısı olsun. Bu ülkeye birisi laf ettiği zaman, dil uzattığı zaman bu ülkenin hukukunu, bu toplumun, bu milletin hukukunu korusun. Bizlerin bu topraklarda yetişen bütün çocuklarımızın bu toprakları vatan yapan değerlerin bilinciyle onları kuşanmış olarak da yetişmesiyle ilgili kaygılı olmamız lazım." şeklinde konuştu.

İlim Yayma Vakfı Başkanı olarak her yıl yurt mülakatlarına katılmaya çalıştığını, üniversite sınavından yüksek puan almış Türkiye'nin en başarılı çocuklarıyla karşılaştığını anlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Çocuklar geliyorlar, inanın çocukların yüzünde renk kalmamış. Yıllarca sınava çalışmışlar. 'Ruhunu mu emdiler çocuğun' diyorsun, konuşamıyor, kendini ifade edemiyor. Üzerinden silindir gibi bir sınav stresi ve çalışması geçmiş. Buna verdiğimiz önemin bir nebzesini de bu çocuğun yüzünün gülmesine vermemiz gerekmez mi? Bu çocuğun ülkesini sevmesine vermemiz gerekmez mi? Bu çocuğun tarihimizi, tarihteki büyüklerimizi bilmesine vermemiz gerekmez mi? Bu toprakların vatan yapılmasının ne kadar meşakkatli, ne kadar kıymetli bir şey olduğunu bu çocuğun bilmesi gerekmez mi? Sonuçta daha 100 yıl önce düşman çizmeleri bu toprakları kirletmedi mi? Onları kolay mı gönderdik sandık başımızdan? Bir daha geldiği zaman bunu yine savacak nesillerin yetişmesi az mı önemli? Onun için bu çocuklarımızı özellikle de en parlak çocuklarımızı yetiştirirken bu değerleri aşılamamız, erken yaşta aşılamamız bir milli güvenlik meselesidir."

Söyleşiye Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler ve Vali Gökmen Çiçek de katıldı.

Söyleşinin ardından özellikle dezavantajlı semtlerde açılan ERVA spor okullarında görev alan öğretmenler ve sporcular projeye ilişkin görüşlerini iletti.

Kaynak: AA

Bilal Erdoğan, Çocuk, Dünya, Spor, Eğitim, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilal Erdoğan: Okullardaki kulüp faaliyetleri çocukların ilgi alanını keşfetmelerini sağlamaya çok ihtiyacımız var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:40 İsrail’in kanlı Refah planı deşifre oldu ABD’nin tepkisini çekmeden katliam yapacaklar İsrail'in kanlı Refah planı deşifre oldu! ABD'nin tepkisini çekmeden katliam yapacaklar
18:29 Filistin tasarısı Birleşmiş Milletler’de onaylandı Üyelik tekrar görüşülecek Filistin tasarısı Birleşmiş Milletler'de onaylandı! Üyelik tekrar görüşülecek
17:30 ABD’de kan donduran olay Kemerle boğup bayılttığı kadına arabaların arasında tecavüz etti ABD'de kan donduran olay! Kemerle boğup bayılttığı kadına arabaların arasında tecavüz etti
15:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ittifak ortağı Bahçeli’ye de aynı tarifeyi uyguladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, ittifak ortağı Bahçeli'ye de aynı tarifeyi uyguladı
15:37 Öğretmenler, Türkiye genelinde iş bırakarak sokağa indi Katledilen müdür için ses yükselttiler Öğretmenler, Türkiye genelinde iş bırakarak sokağa indi! Katledilen müdür için ses yükselttiler
19:15 Seçim öncesi kritik zirve Ali Koç ile Sadettin Saran, görüşme gerçekleştirecek Seçim öncesi kritik zirve! Ali Koç ile Sadettin Saran, görüşme gerçekleştirecek
18:50 Geldiği gibi gidiyor Muçi, Beşiktaş’a servet kazandıracak Geldiği gibi gidiyor! Muçi, Beşiktaş'a servet kazandıracak
18:14 3 dakikada milyon eurolar gitti Galatasaray dev gelirden oldu 3 dakikada milyon eurolar gitti! Galatasaray dev gelirden oldu
17:45 Karabük Üniversitesi’nde siyahi öğrencilere yönelik HIV iddialarına fenomenin tepkisi Karabük Üniversitesi'nde siyahi öğrencilere yönelik HIV iddialarına fenomenin tepkisi
17:21 CHP’li Sarıgül, Kabe’de atanamayan öğretmenler için dua etti CHP'li Sarıgül, Kabe'de atanamayan öğretmenler için dua etti
17:10 Galatasaray’ın 2024-2025 sezonu kombineleri 4 dakikada tükendi Galatasaray'ın 2024-2025 sezonu kombineleri 4 dakikada tükendi
17:05 Kiracı-ev sahibi anlaşmazlıklarında emsal olacak karar 55 günde tahliye Kiracı-ev sahibi anlaşmazlıklarında emsal olacak karar! 55 günde tahliye
16:53 Milli okçu Mete Gazoz, Açık Hava Avrupa Şampiyonası’nda finale yükseldi Milli okçu Mete Gazoz, Açık Hava Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2024 19:23:38. #1.12#
SON DAKİKA: Bilal Erdoğan: Okullardaki kulüp faaliyetleri çocukların ilgi alanını keşfetmelerini sağlamaya çok ihtiyacımız var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement