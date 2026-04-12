Bilecik'te Filistin İçin Yürüyüş
12.04.2026 20:56
İHH öncülüğünde Bilecik'te, İsrail'in saldırılarına tepki amacıyla yürüyüş düzenlendi.

Bilecik'te, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki amacıyla yürüyüş düzenlendi.

Bilecik İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği öncülüğünde sivil toplum örgütlerinin desteğiyle Atatürk Parkı önünde toplanan grup, ellerindeki dövizlerle Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

Burada grup adına açıklama yapan Bilecik Genç İHH Gönüllüsü Kemal Bektaş, Filistin topraklarında işlenen suçların son günlerde şiddetini artırdığını ve Filistinli Müslümanların ibadet hakkına el konulduğunu söyledi.

Mescid-i Aksa'nın uzun süre kapalı tutulduğunu ve işgalci rejimin bununla da yetinmeyip hapishanelerinde esir tutulan masum Filistinlilerin idam edilmesine ilişkin insanlık dışı bir karar verdiğini belirten Bektaş, "Bizler bu kararı kabul etmiyoruz. Şüphesiz ki bu zulmün beslendiği ilk kaynak, Gazze'yi çevreleyen ablukadır. Ateşkesle son bulmayan abluka, Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarında yaşayan sivillerin gıda, temiz su, sağlık hizmeti ve insani yardıma erişimini ciddi bir şekilde kısıtlamaktadır." diye konuştu.

Bektaş, insani yardım gemilerinin uluslararası sularda engellendiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Her başlattığımız filo çalışmasında olduğu gibi bugün de tüm dünyaya haykırıyoruz, biz geldik, tekrar geleceğiz ve daha kalabalık olacağız. Küresel Sumud Filosu 12 Nisan'da, 150 ülkeden yüzlerce katılımcı ve yüzlerce tekneyle inşallah İspanya ve İtalya'dan yola çıkacak. Bugün yeniden bir araya gelen bu girişimin temel amacı, ablukayı kırmak, deniz yoluyla insani yardım koridoru oluşturmak, temel ihtiyaçları ulaştırmak ve uluslararası sularda suç ortaklığını ifşa etmektir."

Kaynak: AA

