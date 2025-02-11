Bilecik'te Kur'an Yarışması Finali Yapıldı - Son Dakika
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Bilecik'te Kur'an Yarışması Finali Yapıldı

Bilecik\'te Kur\'an Yarışması Finali Yapıldı

Bilecik'te düzenlenen Genç Sada Kur'an-ı Kerim Yarışması'nda 20 okul temsilcisi katıldı.

11.02.2025 21:17
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Bilecik'te, "Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması"nın Marmara 2. Bölge Finali düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü himayelerinde Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen, Bilecik Şeyh Edebali Anadolu İmam Hatip Lisesince organize edilen etkinliğin açılışında, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kur'an-ı Kerim tilaveti, ilahi dinletisi ve alp gösterisiyle süren programda, Bilecik, Tekirdağ, Edirne, Balıkesir, Çanakkale, Bursa, Sakarya, Kocaeli ve Yalova'daki 20 ortaokul ve liseyi temsil eden birer öğrenci, Kur'an-ı Kerim'den çeşitli ayetler seslendirdi.

Vali Şefik Aygöl, etkinlikte yaptığı konuşmada, Bilecik'in Osmanlı Devleti'nin kurulduğu topraklar olduğunu hatırlattı.

Kentte İslam'a hizmet etmiş pek çok Osmanlı büyüğünün kabirlerinin yer aldığını vurgulayan Aygöl, "Bu programın burada olması bunun için çok anlamlı. Bugün ayrı bir umutlanıyor, mutlu oluyoruz çünkü 'İmam hatipler, Kur'an okuyanlar' deyince, yıllarca Kur'an'ın sancaktarlığını yapan bu topraklarda dahi 'Bu insanlar sadece imam olacak, ölü yıkayacak, lazım olduğunda defin yapacak' gibi bir algı oluştu." dedi.

Bir valinin, bakanın, cumhurbaşkanının, başsavcının Kur'an okuyanlardan olabileceğini belirten Aygöl, "Bugün 10 vilayetteki 20 evladımızdan Allah'ın kelamını güzel dilleriyle dinleme fırsatı bulmuş olduk. Bu çocuklarımızın, gençlerimizin varlığı geleceğimize daha umutla bakmamıza çok büyük bir vesiledir." diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek de Kur'an'ın kalplere şifa verdiğini belirtti.

Buna benzer programların devamını dileyen Şimşek, yarışmaya katılan öğrencileri tebrik etti.

Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer ile Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Kadir Söngüt'ün de katılımcılara hitap ettiği yarışma, kazananlara ödüllerinin verilmesi ve fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Organizasyona, İl Genel Meclisi Başkanı Ramazan Kurtulmuş, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İl Müftüsü Ahmet Dilek, kurum müdürleri, öğretmenler ile öğrencilerin velileri katıldı.

Kaynak: AA

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