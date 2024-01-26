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Bilecik'te Telefonla Dolandırıcılık Yapan Şüphelilerden Birisi Tutuklandı - Son Dakika
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Bilecik'te Telefonla Dolandırıcılık Yapan Şüphelilerden Birisi Tutuklandı

Bilecik'te yabancı uyruklu kişiler adına düzenlenen hatlardan dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 2 şüpheliden biri tutuklandı. Şüphelilerin ülke genelinde 56 dolandırıcılık olayına karıştığı ve yaklaşık 1,5 milyon lira dolandırdığı belirlendi. Diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bilecik\'te Telefonla Dolandırıcılık Yapan Şüphelilerden Birisi Tutuklandı
26.01.2024 - 23:49,
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Bilecik'te telefonla dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte yabancı uyruklu kişiler adına düzenlenen hatlardan aranan bazı kişilerin, demir, şeker ve pizza harcı gibi ürünlerde yüksek kazanç sağlama vaadiyle dolandırılması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, şüpheliler İ.Ö. ve G.O'nun bu yöntemle ülke genelinde 56 nitelikli dolandırıcılık olayına karıştıklarını ve yaklaşık 1,5 milyon lira dolandırdığını belirledi.

Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "Kara kovan" operasyonu başlatan ekipler, şüphelilerden İ.Ö'yü Bursa'da, G.O'yu ise İstanbul'da gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan İ.Ö. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, G.O. adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kaynak: AA
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