Bilecik'teki Okul Kantinleri Denetlendi

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(BİLECİK) - Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından şehir merkezindeki tüm okulların kantinleri denetlendi.

Başta gıda olmak üzere birçok alanda vatandaşların sağlıklı ve güvenli hizmet alması amacıyla denetimlerini sürdüren Bilecik Zabıtası, okulların açılmasıyla faaliyetlerine başlayan kantinlerde de denetim yaptı.

Denetimlerde insan sağlığına uygun olmayan ürünlerin satışının yapılmayacağı uyarısında bulunan görevliler, kurallar ve çalışma usul esaslarına uymayan esnaf ve iş yeri sahipleri için gerekli yaptırımların uygulanacağını bildirdi.