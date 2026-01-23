Bilecik, Yalova ve Niğde\'ye yeni emniyet müdürleri

Bilecik, Yalova ve Niğde'nin il emniyet müdürleri değişti.
Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla, 3 ile yeni emniyet müdürü atandı. Buna göre Bilecik, Yalova ve Niğde'nin emniyet müdürleri değişti.
Bilecik Emniyet Müdürü Gökalp Şener, Yalova İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alındı.
Niğde İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, Yalova İl Emniyet Müdürü olarak atandı. Yalova, şarkıcı Güllü'nün evinin balkonundan düşüp şüpheli şekilde ölümü ve 29 Aralık'ta DEAŞ terör örgütü ile çıkan çatışmada 3 polisimizin şehit olmasıyla gündeme gelmişti.
Polis Başmüfettişi Erdem Çağlar, Bilecik İl Emniyet Müdürü olarak atandı. Polis Başmüfettişi Erdinç Yüceer ise Niğde İl Emniyet Müdürü oldu.
