Bilecik, Yalova ve Niğde'ye yeni emniyet müdürleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bilecik, Yalova ve Niğde'ye yeni emniyet müdürleri

Bilecik, Yalova ve Niğde\'ye yeni emniyet müdürleri
23.01.2026 00:10  Güncelleme: 00:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Bilecik, Yalova ve Niğde'ye yeni emniyet müdürleri atandı. Yalova İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alındı. Niğde İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ise Yalova İl Emniyet Müdürü olarak atandı. Yalova, şarkıcı Güllü'nün şüpheli şekilde ölümü ve 29 Aralık'ta DEAŞ terör örgütü ile çıkan çatışmada 3 polisimizin şehit düşmesiyle gündeme gelmişti.

Bilecik, Yalova ve Niğde'nin il emniyet müdürleri değişti.

3 İLİN EMNİYET MÜDÜRÜ DEĞİŞTİ

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla, 3 ile yeni emniyet müdürü atandı. Buna göre Bilecik, Yalova ve Niğde'nin emniyet müdürleri değişti.

2 İL EMNİYET MÜDÜRÜ, MERKEZE ÇEKİLDİ

Bilecik Emniyet Müdürü Gökalp Şener, Yalova İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alındı.

YALOVA'YA YENİ EMNİYET MÜDÜRÜ

Niğde İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, Yalova İl Emniyet Müdürü olarak atandı. Yalova, şarkıcı Güllü'nün evinin balkonundan düşüp şüpheli şekilde ölümü ve 29 Aralık'ta DEAŞ terör örgütü ile çıkan çatışmada 3 polisimizin şehit olmasıyla gündeme gelmişti.

İKİ POLİS BAŞMÜFETTİŞİ, İL EMNİYET MÜDÜRÜ OLDU

Polis Başmüfettişi Erdem Çağlar, Bilecik İl Emniyet Müdürü olarak atandı. Polis Başmüfettişi Erdinç Yüceer ise Niğde İl Emniyet Müdürü oldu.

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilecik, Yalova ve Niğde'ye yeni emniyet müdürleri - Son Dakika

ABD, İran’a saldıracak iddiası İsrail ordusu yüksek alarma geçti ABD, İran'a saldıracak iddiası! İsrail ordusu yüksek alarma geçti
Trump “Grönland konusunda anlaştık“ dedi, Putin adaya fiyat biçti Trump "Grönland konusunda anlaştık" dedi, Putin adaya fiyat biçti
İzlemeyenler çok şey kaçırdı İşte Devler Ligi’nde gecenin sonuçları İzlemeyenler çok şey kaçırdı! İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları
En düşük emekli aylığını 20 bin liraya yükselten teklif Meclis’ten geçti En düşük emekli aylığını 20 bin liraya yükselten teklif Meclis'ten geçti
YPG’nin 2 numarası Sipan Hemo öldürüldü iddiası YPG'nin 2 numarası Sipan Hemo öldürüldü iddiası
Sındırgı’da deprem fırtınası 100’e yakın sarsıntı kaydedildi Sındırgı'da deprem fırtınası! 100'e yakın sarsıntı kaydedildi
Sakarya’da zincirleme kaza: 1 ölü, 27 yaralı Sakarya'da zincirleme kaza: 1 ölü, 27 yaralı

23:55
Yerine kim gelecek Tedesco’dan En-Nesyri sorusuna flaş cevap
Yerine kim gelecek? Tedesco'dan En-Nesyri sorusuna flaş cevap
22:40
Fenerbahçe, Aston Villa’ya tek golle kaybederek ilk 8 umutlarını mucizelere bıraktı
Fenerbahçe, Aston Villa'ya tek golle kaybederek ilk 8 umutlarını mucizelere bıraktı
22:33
ABD basını: Trump Suriye’deki ABD askerlerini geri çekecek
ABD basını: Trump Suriye'deki ABD askerlerini geri çekecek
22:23
Mazlum Abdi’den Barrack ve Barzani’ye ziyaret
Mazlum Abdi'den Barrack ve Barzani'ye ziyaret
22:01
MHP’li başkan, görüntülerin ardından görevden alındı
MHP'li başkan, görüntülerin ardından görevden alındı
21:59
Esad’dan sonra ilk kez Rus uçağı Kamışlı Havalimanı’nda
Esad'dan sonra ilk kez Rus uçağı Kamışlı Havalimanı'nda
20:49
Özel’den Bahçeli’ye “emekli maaşı“ çağrısı: Büyüklük yapsın, raconu kessin
Özel'den Bahçeli'ye "emekli maaşı" çağrısı: Büyüklük yapsın, raconu kessin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2026 00:28:57. #.0.4#
SON DAKİKA: Bilecik, Yalova ve Niğde'ye yeni emniyet müdürleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.