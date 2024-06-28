Bilfen Ortaokulları'ndan 36 öğrenci LGS'de Türkiye birincisi oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bilfen Ortaokulları'ndan 36 öğrenci LGS'de Türkiye birincisi oldu

Bilfen Ortaokulları'ndan bu yıl mezun olan 2 bin 14 ortaokul öğrencisi arasından 36 öğrenci, 500 tam puan alarak 2024 Liselere Geçiş Sistemi'nde (LGS) Türkiye birincisi oldu. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, İskenderun ve Kayseri ortaokullarında eğitim gören öğrenciler, Bilfen Çamlıca Ortaokulu'nda düzenlenen törenle kupalarını aldı. Bilfen İlköğretim Kurumları Genel Müdür Yardımcısı Nurşen Kayatürk, öğrencilerin bu sınavla ne kadar sistemli ve etkin çalıştıklarını göstermiş olduklarını belirterek, sonuçların büyük bir gurur olduğunu ifade etti.

28.06.2024 15:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilfen Ortaokulları'ndan bu yıl mezun olan 2 bin 14 ortaokul öğrencisi arasından 36 öğrenci, 500 tam puan alarak 2024 Liselere Geçiş Sistemi'nde (LGS) Türkiye birincisi oldu.

Okuldan yapılan açıklamaya göre, Bilfen Ortaokulları'nın LGS'den başarıyla çıkan öğrencileri belli oldu.

LGS'de Türkiye birinciliği elde eden öğrencilerin İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, İskenderun ve Kayseri ortaokullarında eğitim gördüğü belirtildi. Öğrenciler, Bilfen Çamlıca Ortaokulu'nda düzenlenen törenle kupalarını aldı.

Açıklamada, törendeki konuşmasına yer verilen Bilfen İlköğretim Kurumları Genel Müdür Yardımcısı Nurşen Kayatürk, LGS 2024'te öğrencilerin geçen yıla oranla daha zor bir sınavla karşılaştığını belirterek, öğrencilerinin bu sınavla ne kadar sistemli ve etkin çalıştıklarını göstermiş olduklarına işaret etti.

Sonuçlara bakıldığında 36 birinci çıkarmalarının büyük gurur olduğunu aktaran Kayatürk, "Sınavın genel olarak öğrencilerin yorumlama gücünü, mukayese yeteneğini ve özellikle de dikkatlerini ölçecek nitelikte çeldiricisi güçlü sorulardan oluştuğunu söyleyebiliriz. Okuduğunu anlayan, yorum yapabilen ve analitik düşünme becerisi yüksek çocukların fark yarattığı bir sınav oldu. Özellikle anaokulundan bu yana yetiştirdiğimiz öğrencilerimizi bugün birer Türkiye şampiyonu olarak karşımızda görmek bizler için daha da kıymetli." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

İskenderun, İstanbul, Çamlıca, Kayseri, Türkiye, Ankara, Bursa, İzmir, LGS, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilfen Ortaokulları'ndan 36 öğrenci LGS'de Türkiye birincisi oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


08:20 Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme adımları ilk meyvesini verdi Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme adımları ilk meyvesini verdi
07:59 İran’da cumhurbaşkanlığı seçimlerinden ilk sonuçlar geldi İşte yarışı önde götüren aday İran'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinden ilk sonuçlar geldi! İşte yarışı önde götüren aday
00:28 HSK kararıyla 4 binden fazla hakim ve savcı yeni göreve atandı HSK kararıyla 4 binden fazla hakim ve savcı yeni göreve atandı
00:17 İddialar için, “Hayırlı olur“ demişti Fahrettin Koca, eşyalarını toplayıp bakanlıktan ayrıldı İddialar için, "Hayırlı olur" demişti! Fahrettin Koca, eşyalarını toplayıp bakanlıktan ayrıldı
23:34 Kulisler bu iddiayla çalkalanıyor: Yusuf Tekin, Yılmaz Tunç ve Vedat Işıkhan da istifa edecek Kulisler bu iddiayla çalkalanıyor: Yusuf Tekin, Yılmaz Tunç ve Vedat Işıkhan da istifa edecek
08:41 Komşusundan gelen sesi kaydedip sosyal medyada isyan etti: Her gün aynı şey Komşusundan gelen sesi kaydedip sosyal medyada isyan etti: Her gün aynı şey
08:34 Beşiktaş Angel Di Maria’yı kadrosuna katıyor Beşiktaş Angel Di Maria'yı kadrosuna katıyor
08:30 Hakan Kurtaş, sevgilisi Birce Akalay’a bakışlarıyla alay konusu oldu Hakan Kurtaş, sevgilisi Birce Akalay'a bakışlarıyla alay konusu oldu
08:29 Gittiği takımın ismini bilen yok Edin Dzeko, Fenerbahçe’den ayrılıyor Gittiği takımın ismini bilen yok! Edin Dzeko, Fenerbahçe'den ayrılıyor
07:46 Uraz Kaygılaroğlu, erkek rol arkadaşıyla öpüştü Uraz Kaygılaroğlu, erkek rol arkadaşıyla öpüştü
22:34 Cami önünde soyunup kendine zarar vermeye çalıştı, polis tam zamanında yetişti Cami önünde soyunup kendine zarar vermeye çalıştı, polis tam zamanında yetişti
20:59 İBB Ulaşım’ın sosyal medya hesabı, Bakan Şimşek’in açıklamasını küfürlü paylaştı İBB Ulaşım'ın sosyal medya hesabı, Bakan Şimşek'in açıklamasını küfürlü paylaştı
20:48 Kastamonu’da Özel Tema Koleji yöneticileri tarafından öğretmenlere saldırı Kastamonu'da Özel Tema Koleji yöneticileri tarafından öğretmenlere saldırı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2024 09:05:44. #1.13#
SON DAKİKA: Bilfen Ortaokulları'ndan 36 öğrenci LGS'de Türkiye birincisi oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement