Bilfen Ortaokulları'ndan 36 öğrenci LGS'de Türkiye birincisi oldu

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Bilfen Ortaokulları'ndan bu yıl mezun olan 2 bin 14 ortaokul öğrencisi arasından 36 öğrenci, 500 tam puan alarak 2024 Liselere Geçiş Sistemi'nde (LGS) Türkiye birincisi oldu.

Okuldan yapılan açıklamaya göre, Bilfen Ortaokulları'nın LGS'den başarıyla çıkan öğrencileri belli oldu.

LGS'de Türkiye birinciliği elde eden öğrencilerin İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, İskenderun ve Kayseri ortaokullarında eğitim gördüğü belirtildi. Öğrenciler, Bilfen Çamlıca Ortaokulu'nda düzenlenen törenle kupalarını aldı.

Açıklamada, törendeki konuşmasına yer verilen Bilfen İlköğretim Kurumları Genel Müdür Yardımcısı Nurşen Kayatürk, LGS 2024'te öğrencilerin geçen yıla oranla daha zor bir sınavla karşılaştığını belirterek, öğrencilerinin bu sınavla ne kadar sistemli ve etkin çalıştıklarını göstermiş olduklarına işaret etti.

Sonuçlara bakıldığında 36 birinci çıkarmalarının büyük gurur olduğunu aktaran Kayatürk, "Sınavın genel olarak öğrencilerin yorumlama gücünü, mukayese yeteneğini ve özellikle de dikkatlerini ölçecek nitelikte çeldiricisi güçlü sorulardan oluştuğunu söyleyebiliriz. Okuduğunu anlayan, yorum yapabilen ve analitik düşünme becerisi yüksek çocukların fark yarattığı bir sınav oldu. Özellikle anaokulundan bu yana yetiştirdiğimiz öğrencilerimizi bugün birer Türkiye şampiyonu olarak karşımızda görmek bizler için daha da kıymetli." ifadelerini kullandı.