Bilgi Üniversitesi'nin Kapatılmasına Öğrencilerden 2. Gün Protestosu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bilgi Üniversitesi'nin Kapatılmasına Öğrencilerden 2. Gün Protestosu

23.05.2026 16:07  Güncelleme: 17:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilgi Üniversitesi faaliyet izninin Cumhurbaşkanlığı kararıyla kaldırılması ikinci gününde protesto edildi. Üniversitenin Santral İstanbul'daki kampüsünde buluşan öğrenciler üniversite yönetimine çağrıda bulundu, "Bu açık yaşam gasbına rıza göstermeyin! Sizleri, bu haksız karar karşısında geri adım atmamaya, bizimle beraber yan yana durmaya ve üniversitemizi savunmak için bizimle birlikte direnmeye çağırıyoruz!" dedi. Basın açıklamasında tutuklu Şişli belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın mektubu da okundu. Şahan mektubunda, "Bugün hepimize düşen şey, umudu kaybetmemek. Birbirimizden vazgeçmemek. Bu ülkeye dair sözümüzü kaybetmemek. Kimsenin şüphesi olmasın; bu memleketin yarınında korkular, baskılar değil, sizlerin kararlılığı ve dayanışması hatırlanacak!" ifadesine yer verdi.

Haber/Kamera: Belçim KILIÇKIRAN

(İSTANBUL) Bilgi Üniversitesi faaliyet izninin Cumhurbaşkanlığı kararıyla kaldırılması ikinci gününde protesto edildi. Üniversitenin Santral İstanbul'daki kampüsünde buluşan öğrenciler üniversite yönetimine çağrıda bulundu, "Bu açık yaşam gasbına rıza göstermeyin! Sizleri, bu haksız karar karşısında geri adım atmamaya, bizimle beraber yan yana durmaya ve üniversitemizi savunmak için bizimle birlikte direnmeye çağırıyoruz!" dedi. Basın açıklamasında tutuklu Şişli belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın mektubu da okundu. Şahan mektubunda, "Bugün hepimize düşen şey, umudu kaybetmemek. Birbirimizden vazgeçmemek. Bu ülkeye dair sözümüzü kaybetmemek. Kimsenin şüphesi olmasın; bu memleketin yarınında korkular, baskılar değil, sizlerin kararlılığı ve dayanışması hatırlanacak!" ifadesine yer verdi.

Bilgi Üniversitesi'nin Cumhurbaşkanlığı kararıyla kapatılması öğrenciler tarafından 2. gününde protesto edildi. Kampüs içerisinde toplanan ve kararın geri çekilmesini isteyen öğrenciler yaptıkları açıklamada, "Burada sadece bir kampüsü savunmak için değil; hayatımızı, hafızamızı, özgürlüğümüzü, geleceğimizi savunmak için toplandık" dedi. Basın açıklaması öncesinde çok sayıda çevik kuvvet polisinin bölgeye sevk edilmesi ve TOMA'nın konuşlandırılması dikkat çekerken açıklamada şu görüşlere yer verildi:

"GECE YARISI TEK BİR İMZA İLE OKULUMUZUN FAALİYET İZNİ KALDIRILDI"

"Tek adamın yönetiği saray rejimi hukuk tanımadan anti-demokratik uygulamalarına müdahalelere devam ediyor. İki gün önce, gece yarısı tek bir imza ile okulumuzun faaliyet izni kaldırılmıştır. İstanbul Üniversitesi Hazırlık kampüsünün ücra bir yere taşınmak istenmesi, Hacettepe'de kapatılan bahçeler, Boğaziçi'nde kapatılan kulüp binaları, sermaye güdümündeki siyasi iktidarın çıkarlarına yönelik attığı adımlara hukuki kılıflar üretmesinin örnekleridir. Bunun son noktası üniversitemizin kapılarının kilitlenmesi ile bizleri alanlarımızdan uzaklaştırmak, yalnızlaştırmak, bir araya gelmemizi engellemek şeklinde tezahür etmiştir"

ÜNİVERSİTE YÖNETİMİNE SESLENDİLER: YAŞAM GASBINA RIZA GÖSTERMEYİN"

Kararı tanımadıklarını belirten ve üç gün içinde okulun kamulaştırılarak faaliyete açılması gerektiğini söyleyen öğrenciler üniversite yönetimine şöyle seslendi:

"Bu açık yaşam gasBına rıza göstermeyin! Sizleri, bu haksız karar karşısında geri adım atmamaya, bizimle beraber yan yana durmaya ve üniversitemizi savunmak için bizimle birlikte direnmeye çağırıyoruz! Meşruiyetimizi haklılığımızdan alıyoruz, atılan bir imza ile verilen kararlar bizim için hükümsüzdür. Herkesi Bilgi Üniversitesi'ne, nöbetimize katılmaya davet ediyoruz!"

DEM Parti İstanbul Milletvekili Kezban Konukçu'nun da destek verdiği basın açıklaması sırasında 19 Mart operasyonu sürecinde tutuklanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın mektubu da okundu. Şahan'ın mektubunda şu ifadeler yer aldı:

"Sevgili Genç Arkadaşlarım, Bilgi Üniversitesi, Şişli'ye değer katmış bir kurumdur. Yıllar önce Kuştepe'de kurulmuş çok kıymetli bir hayalin sonucudur: Üniversiteli gençlerle mahallelinin yan yana yaşayabildiği, birbirini tanıdığı, dönüştürdüğü bir hayat kurabilmek. Bu hayal yıllar içinde çok yara aldı. Bugün ise büyük bir keyfilikle, bir gecede üniversitenizin kapatıldığını öğreniyoruz. ve yine binlerce genç arkadaşımız, tam sınavlarına hazırlanırken, tam geleceğine tutunmaya çalışırken büyük bir belirsizliğin içinde bırakılıyor."

"BUGÜN HEPİMİZE DÜŞEN ŞEY, UMUDU KAYBETMEMEK, BİRBİRİMİZDEN VAZGEÇMEMEK"

Bugün gençlerin geleceği göremediği bir ortamda, sahip olduklarının bile bir gecede ellerinden alınabildiği bir dönemden geçiyoruz. Ama biliyorum ki umudumuz ve dayanışmamız daha da güçlenecek. Bir ülke; gençlerine güvenerek, üniversitelerini yaşatarak büyür. Bizim bütün mücadelemiz de bunun için. Bugün hepimize düşen şey, umudu kaybetmemek. Birbirimizden vazgeçmemek. Bu ülkeye dair sözümüzü kaybetmemek. Kimsenin şüphesi olmasın; bu memleketin yarınında korkular, baskılar değil, sizlerin kararlılığı ve dayanışması hatırlanacak!Tutuklu bir belediye başkanı olarak şunu tüm kalbimle bilmenizi isterim: Yanınızdayım. Sevgiyle, hasretle..."

KONUKÇU: "EĞİTİMİ TAMAMEN BİTİRDİLER"

Kezban Konukçu da kendisinin aynı zamanda Milli Eğitim Komisyonu'nda olduğunu da anımsatarak şunları söyledi:

"Eğitimde şu anda emekçi çocuklarına ölümün reva görüldüğü meselelerle, her geçen gün daha da sömürünün yoğunlaştığı emekçi çocuklarının öldürüldüğü bir sistem kurdular. Aslında eğitimi tamamen bitirdiler. Üniversitelere gelince onlara biat etmeyen, onların dediğini yapmayan özel üniversite olsa bile 'sana çökerim' diyor. İşte bunu yaşıyoruz bugünlerde. Yaşadığımız şey çok açık bir şekilde faşizmin keyfiyeti, tek adam rejiminin baskı mı olduğu anlayışı. Kendi yasasını, kendi anayasasını bile kişi sayan bu zihniyet karşısında her yerde birlikte mücadele etmek zorundayız."

Köylünün toprağına, ormanına çöken, öğrencinin, öğretmenin, öğretim görevlisinin üniversitesine çöken, eğitimcilerin emeğine çöken, sömüren, bu faşist sisteme karşı, saray rejimine karşı hep beraberiz, birlikteyiz. Yanınızdayız sevgili arkadaşlar. Direne direne kazanacağız. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber"

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilgi Üniversitesi'nin Kapatılmasına Öğrencilerden 2. Gün Protestosu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özel tüm vekilleri davet etti: CHP’de “Ak koyun kara koyun“ belli oluyor Özel tüm vekilleri davet etti: CHP'de "Ak koyun kara koyun" belli oluyor
Önder Özen göreve gelir gelmez Beşiktaş’ın yeni hocasını buldu Önder Özen göreve gelir gelmez Beşiktaş'ın yeni hocasını buldu
Mutlak butlan kararına en sert tepki Dervişoğlu’ndan geldi Mutlak butlan kararına en sert tepki Dervişoğlu'ndan geldi
CHP Genel Merkezi’ne mutlak butlan tebliği haftaya ertelendi CHP Genel Merkezi'ne mutlak butlan tebliği haftaya ertelendi
Özgür Özel: Genel merkezimize sahip çıkmaya devam edeceğiz Özgür Özel: Genel merkezimize sahip çıkmaya devam edeceğiz
Şanlıurfa’da dilencinin üzerinden 117 bin TL çıktı Şanlıurfa'da dilencinin üzerinden 117 bin TL çıktı
Çöp konteynerinde 33 ölü kedi bulundu, 1 veteriner gözaltına alındı Çöp konteynerinde 33 ölü kedi bulundu, 1 veteriner gözaltına alındı
Almus Baraj Gölü’nün tamamen dolması nedeniyle bazı bölgeler su altında kaldı Almus Baraj Gölü'nün tamamen dolması nedeniyle bazı bölgeler su altında kaldı
Ankara’da 228 ruhsatsız tabanca ele geçirildi Ankara'da 228 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Yunan taraftarlardan Alperen Şengün’e provokasyon Yunan taraftarlardan Alperen Şengün'e provokasyon

16:29
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya silahlı saldırı
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya silahlı saldırı
16:28
Dorukhan Büyükışık’ın ölümünde tutuklu sayısı 23’e yükseldi Aralarında dönemin ilçe emniyet müdürü de var
Dorukhan Büyükışık'ın ölümünde tutuklu sayısı 23'e yükseldi! Aralarında dönemin ilçe emniyet müdürü de var
15:58
JP Morgan’daki “köle“ skandalında cinsel içerikli mesajlar ortaya çıktı
JP Morgan'daki "köle" skandalında cinsel içerikli mesajlar ortaya çıktı
15:35
Kocaeli MHP İl Başkan Yardımcısı Geylani Yenigün, ortağı tarafından vurularak öldürüldü
Kocaeli MHP İl Başkan Yardımcısı Geylani Yenigün, ortağı tarafından vurularak öldürüldü
15:33
Özgür Özel’in Kılıçdaroğlu ile görüşmek için tek şartı var: O ilanı göreceğim
Özgür Özel'in Kılıçdaroğlu ile görüşmek için tek şartı var: O ilanı göreceğim
15:26
Özgür Özel: Kurultaya kadar grup toplantılarını ben yapacağım, uzlaşma yok
Özgür Özel: Kurultaya kadar grup toplantılarını ben yapacağım, uzlaşma yok
15:15
Beklentilerin çok uzağında Kulislerden sızan zam iddiası emekliyi üzecek
Beklentilerin çok uzağında! Kulislerden sızan zam iddiası emekliyi üzecek
15:00
CHP’de grup başkanlığı seçimi tartışması: Hukuki değil siyasi bir hamle
CHP'de grup başkanlığı seçimi tartışması: Hukuki değil siyasi bir hamle
14:02
Selde evladını kaybeden annenin feryadı yürek yaktı: Sana gitme dedim
Selde evladını kaybeden annenin feryadı yürek yaktı: Sana gitme dedim
14:01
Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP’yi kuruluşundaki kodlara ulaştıracağız
Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP'yi kuruluşundaki kodlara ulaştıracağız
13:33
Suna Selen yıllar sonra Münir Özkul ile neden boşandıklarını anlattı: Taze kana ihtiyacım var dedi
Suna Selen yıllar sonra Münir Özkul ile neden boşandıklarını anlattı: Taze kana ihtiyacım var dedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2026 17:37:56. #7.12#
SON DAKİKA: Bilgi Üniversitesi'nin Kapatılmasına Öğrencilerden 2. Gün Protestosu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.