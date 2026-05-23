Bilgi Üniversitesi'nin Kapatılmasına Öğrencilerden 2. Gün Protestosu

Haber/Kamera: Belçim KILIÇKIRAN

(İSTANBUL) Bilgi Üniversitesi faaliyet izninin Cumhurbaşkanlığı kararıyla kaldırılması ikinci gününde protesto edildi. Üniversitenin Santral İstanbul'daki kampüsünde buluşan öğrenciler üniversite yönetimine çağrıda bulundu, "Bu açık yaşam gasbına rıza göstermeyin! Sizleri, bu haksız karar karşısında geri adım atmamaya, bizimle beraber yan yana durmaya ve üniversitemizi savunmak için bizimle birlikte direnmeye çağırıyoruz!" dedi. Basın açıklamasında tutuklu Şişli belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın mektubu da okundu. Şahan mektubunda, "Bugün hepimize düşen şey, umudu kaybetmemek. Birbirimizden vazgeçmemek. Bu ülkeye dair sözümüzü kaybetmemek. Kimsenin şüphesi olmasın; bu memleketin yarınında korkular, baskılar değil, sizlerin kararlılığı ve dayanışması hatırlanacak!" ifadesine yer verdi.

Bilgi Üniversitesi'nin Cumhurbaşkanlığı kararıyla kapatılması öğrenciler tarafından 2. gününde protesto edildi. Kampüs içerisinde toplanan ve kararın geri çekilmesini isteyen öğrenciler yaptıkları açıklamada, "Burada sadece bir kampüsü savunmak için değil; hayatımızı, hafızamızı, özgürlüğümüzü, geleceğimizi savunmak için toplandık" dedi. Basın açıklaması öncesinde çok sayıda çevik kuvvet polisinin bölgeye sevk edilmesi ve TOMA'nın konuşlandırılması dikkat çekerken açıklamada şu görüşlere yer verildi:

"GECE YARISI TEK BİR İMZA İLE OKULUMUZUN FAALİYET İZNİ KALDIRILDI"

"Tek adamın yönetiği saray rejimi hukuk tanımadan anti-demokratik uygulamalarına müdahalelere devam ediyor. İki gün önce, gece yarısı tek bir imza ile okulumuzun faaliyet izni kaldırılmıştır. İstanbul Üniversitesi Hazırlık kampüsünün ücra bir yere taşınmak istenmesi, Hacettepe'de kapatılan bahçeler, Boğaziçi'nde kapatılan kulüp binaları, sermaye güdümündeki siyasi iktidarın çıkarlarına yönelik attığı adımlara hukuki kılıflar üretmesinin örnekleridir. Bunun son noktası üniversitemizin kapılarının kilitlenmesi ile bizleri alanlarımızdan uzaklaştırmak, yalnızlaştırmak, bir araya gelmemizi engellemek şeklinde tezahür etmiştir"

ÜNİVERSİTE YÖNETİMİNE SESLENDİLER: YAŞAM GASBINA RIZA GÖSTERMEYİN"

Kararı tanımadıklarını belirten ve üç gün içinde okulun kamulaştırılarak faaliyete açılması gerektiğini söyleyen öğrenciler üniversite yönetimine şöyle seslendi:

"Bu açık yaşam gasBına rıza göstermeyin! Sizleri, bu haksız karar karşısında geri adım atmamaya, bizimle beraber yan yana durmaya ve üniversitemizi savunmak için bizimle birlikte direnmeye çağırıyoruz! Meşruiyetimizi haklılığımızdan alıyoruz, atılan bir imza ile verilen kararlar bizim için hükümsüzdür. Herkesi Bilgi Üniversitesi'ne, nöbetimize katılmaya davet ediyoruz!"

DEM Parti İstanbul Milletvekili Kezban Konukçu'nun da destek verdiği basın açıklaması sırasında 19 Mart operasyonu sürecinde tutuklanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın mektubu da okundu. Şahan'ın mektubunda şu ifadeler yer aldı:

"Sevgili Genç Arkadaşlarım, Bilgi Üniversitesi, Şişli'ye değer katmış bir kurumdur. Yıllar önce Kuştepe'de kurulmuş çok kıymetli bir hayalin sonucudur: Üniversiteli gençlerle mahallelinin yan yana yaşayabildiği, birbirini tanıdığı, dönüştürdüğü bir hayat kurabilmek. Bu hayal yıllar içinde çok yara aldı. Bugün ise büyük bir keyfilikle, bir gecede üniversitenizin kapatıldığını öğreniyoruz. ve yine binlerce genç arkadaşımız, tam sınavlarına hazırlanırken, tam geleceğine tutunmaya çalışırken büyük bir belirsizliğin içinde bırakılıyor."

"BUGÜN HEPİMİZE DÜŞEN ŞEY, UMUDU KAYBETMEMEK, BİRBİRİMİZDEN VAZGEÇMEMEK"

Bugün gençlerin geleceği göremediği bir ortamda, sahip olduklarının bile bir gecede ellerinden alınabildiği bir dönemden geçiyoruz. Ama biliyorum ki umudumuz ve dayanışmamız daha da güçlenecek. Bir ülke; gençlerine güvenerek, üniversitelerini yaşatarak büyür. Bizim bütün mücadelemiz de bunun için. Bugün hepimize düşen şey, umudu kaybetmemek. Birbirimizden vazgeçmemek. Bu ülkeye dair sözümüzü kaybetmemek. Kimsenin şüphesi olmasın; bu memleketin yarınında korkular, baskılar değil, sizlerin kararlılığı ve dayanışması hatırlanacak!Tutuklu bir belediye başkanı olarak şunu tüm kalbimle bilmenizi isterim: Yanınızdayım. Sevgiyle, hasretle..."

KONUKÇU: "EĞİTİMİ TAMAMEN BİTİRDİLER"

Kezban Konukçu da kendisinin aynı zamanda Milli Eğitim Komisyonu'nda olduğunu da anımsatarak şunları söyledi:

"Eğitimde şu anda emekçi çocuklarına ölümün reva görüldüğü meselelerle, her geçen gün daha da sömürünün yoğunlaştığı emekçi çocuklarının öldürüldüğü bir sistem kurdular. Aslında eğitimi tamamen bitirdiler. Üniversitelere gelince onlara biat etmeyen, onların dediğini yapmayan özel üniversite olsa bile 'sana çökerim' diyor. İşte bunu yaşıyoruz bugünlerde. Yaşadığımız şey çok açık bir şekilde faşizmin keyfiyeti, tek adam rejiminin baskı mı olduğu anlayışı. Kendi yasasını, kendi anayasasını bile kişi sayan bu zihniyet karşısında her yerde birlikte mücadele etmek zorundayız."

Köylünün toprağına, ormanına çöken, öğrencinin, öğretmenin, öğretim görevlisinin üniversitesine çöken, eğitimcilerin emeğine çöken, sömüren, bu faşist sisteme karşı, saray rejimine karşı hep beraberiz, birlikteyiz. Yanınızdayız sevgili arkadaşlar. Direne direne kazanacağız. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber"