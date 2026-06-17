Bilim Şenliği'nde Öğrencilerden Yenilikçi Projeler - Son Dakika
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Bilim Şenliği'nde Öğrencilerden Yenilikçi Projeler

Bilim Şenliği\'nde Öğrencilerden Yenilikçi Projeler
17.06.2026 18:02
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İstanbul'da düzenlenen Bilim Şenliği'nde anaokulu öğrencileri bilim ve teknoloji projelerini sergiledi.

İSTANBUL İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen ve bu yıl 13 anaokulunda uygulanan 'Bilim ve Teknoloji Eğitimi Uygulayan Anaokulu Programı', yıl boyunca gerçekleştirilen çalışmaların sergilendiği Bilim Şenliği ile tamamlandı.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda hazırlanan program kapsamında okul öncesi öğrencilerinin bilimsel süreç becerileri, robotik kodlama, tasarım odaklı düşünme, yapay zeka farkındalığı, mühendislik tasarımları ve sürdürülebilir yaşam alanlarında geliştirdikleri projeler Kadıköy Sulhiye Ersoy Anaokulu'nda ziyaretçilerle buluşturuldu. Düzenlenen Bilim Şenliği'nde çocukların geliştirdiği projeler ve tasarımlar, ziyaretçilerin deneyimleyebileceği tematik alanlarda sergilendi. Şenlik kapsamında oluşturulan altı ana deneyim alanında öğrenciler çalışmalarını tanıttı. 'Ben Bir Bilim İnsanıyım' alanında çocuklar, bilim insanı kavramını keşfederken algoritmik düşünmenin temellerini öğrendikleri etkinlikleri ziyaretçilere anlattı. 'Hayalimdeki Ev' bölümünde ise öğrencilerin altı tuğla setleri, yapı inşa materyalleri ve 3D kalemlerle tasarladığı ev maketleri ile yardımcı robot çizimleri yer aldı. Güneş enerjisi kullanan evler, otomatik açılan kapılar ve günlük yaşamı kolaylaştıran robot tasarımları dikkat çekti.

KÜRESEL ISINMAYA YÖNELİK ÇALIŞMALAR SERGİLENDİ

Programda 'Geleceği Tasarlıyorum' alanında küresel ısınma, iklim krizi ve sürdürülebilir yaşam konularına yönelik çalışmalar sergilendi. Öğrencilerin hazırladığı geri dönüşüm kutuları, kompost sistemleri ve yağmur suyu hasadı maketleri ziyaretçilerin ilgisini çekti. 'Uzay Teknolojileri' bölümünde öğrenciler tarafından tasarlanan astronot kıyafetleri, uzay araştırma üsleri, haberleşme uyduları ve uzay teleskobu prototipleri sergilendi. Çocukların gezegenler arası yolculuk ve uzay teknolojilerine ilişkin hayalleri yaratıcı tasarımlara dönüştürüldü.

YAPAY ZEKA İLE GÖRSELLER HAZIRLANDI

Programda 'Doğal Yaşam ve Yapay Zeka' alanında biyomimikri çalışmaları, yapay zeka destekli resim üretimleri ve dijital hikaye anlatımı uygulamaları yer aldı. Öğrencilerin yapay zeka araçlarıyla hazırladığı görseller ve animasyonlar ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. 'Benim Robotum' bölümünde ise deniz temizliği yapan robot tasarımları, balon roketler ve mıknatıs kuvvetiyle hareket eden araçlar sergilendi. Öğrenciler, gerçek yaşam problemlerine yönelik geliştirdikleri çözüm önerilerini ziyaretçilerle paylaştı.

ETKİLEŞİMLİ ATÖLYELER İLGİ GÖRDÜ

Şenlik boyunca öğrenciler, ziyaretçilere algoritma oluşturma ve hata ayıklama süreçlerini uygulamalı olarak anlattı. Robot gösterileri, planetaryum deneyimi ve bilimsel deney atölyeleri de katılımcılar tarafından yoğun ilgi gördü.

BİLİMSEL VERİLERLE DESTEKLENDİ

Programın akademik değerlendirme sonuçlarında, erken çocukluk döneminde verilen bilim ve teknoloji eğitiminin öğrencilerin bilgi işlemsel düşünme becerilerine olumlu katkı sağladığı belirtildi. Yapılan ölçümlerde öğrencilerin bilgi işlemsel düşünme becerilerinde yüzde 20'nin üzerinde artış kaydedildiği, özellikle algoritma kurma, problem çözme ve sembollerle ifade becerilerinde anlamlı gelişmeler gözlendiği ifade edildi. Ayrıca öğrencilerin odaklanma sürelerinin arttığı, hata yapmaktan çekinmeyen ve çözüm odaklı düşünebilen bireyler haline geldikleri vurgulandı.

BİLİM İNSANI SERTİFİKALARI VERİLDİ

Şenliğin sonunda öğrencilere, program süresince gösterdikleri merak, araştırma ve üretme çabalarının simgesi olarak "Bilim İnsanı Sertifikasıö takdim edildi. Programın, çocukların teknolojiyi yalnızca tüketen değil; sorgulayan, tasarlayan ve üreten bireyler olarak yetişmelerine katkı sunmayı sürdürdüğü belirtildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bilim Şenliği'nde Öğrencilerden Yenilikçi Projeler - Son Dakika

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