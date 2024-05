Bilkent Üniversitesi Öğrencisi Ata Seren, Siber Güvenlik Alanında Kendi Bilgisini Kullanıyor

Güncel

Bilkent Üniversitesinde bilgisayar mühendisliği öğrenimi gören, ODTÜ'de siber güvenlik alanında yüksek lisans yapan 22 yaşındaki Ata Seren, bilgisini bu alandaki tehditlerin önlenmesi için kullanıyor.

Anadolu Ajansının, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla hazırladığı " Türkiye'yi geleceğe hazırlayan genç mühendisler" temalı dosya haberin dokuzuncu bölümü HAVELSAN Siber Güvenlik Mühendisi Ata Seren'e ayrıldı.

Bilgisayar mühendisliğiyle çocukluğundan beri ilgi olduğunu ve bilgisayar ya da elektrik-elektronikle ilgili bir şeyler yapmayı hayal ettiğini dile getiren Seren, üniversite tercihini de bilgisayar bölümlerini yazarak 5 dakikada tamamladığını söyledi.

Siber güvenlik alanında çalışmaya 3. sınıfta karar verdiğini aktaran Seren, geleceği olduğunu düşündüğü için bu alana yoğunlaştığını ve yüksek lisansla da bunu geliştirmek istediğini ifade etti.

HAVELSAN'a 4. sınıfta aday mühendis olarak başladığını anlatan Seren, burada çeşitli kurum ve kuruluşlar için siber güvenlik sistemlerinin ayağa kaldırılması, güvenlik seviyelerinin artırılması, iyileştirilmesi gibi görevler yaptığını belirtti. Seren, halen kaynak kod analizi ve zafiyetleri daha bir projede başlamadan engellemeye yönelik siber güvenlik çalışmaları yaptığını kaydetti.

Gelişen teknolojiyle birlikte çok büyük bilgi ve işlem gücü oluştuğuna işaret eden Seren, insan nüfusundan çok daha fazla sayıda cihaz bulunduğunu, bu işlem gücünün insanlara olumlu ya da olumsuz ulaşabildiğini söyledi. Seren, bu gücün kötüye kullanılması, bu güce zarar verilmesi, insanların bu güce erişiminin engellenmesi durumlarının hep olacağını, siber güvenliğe de bunun için gelecekte de ihtiyaç duyulacağını vurguladı.

Dünyada anlık birçok siber saldırı gerçekleştiğine, internet trafiğinin önemli bir bölümünün bu saldırılardan oluştuğuna dikkati çeken Seren, şöyle konuştu:

"Sunulan hizmetlerinin güvenliğinin sağlanması için veri güvenliği çok önemli. Devlet kurumlarında bu daha da kritik, çünkü doğrudan ve dolaylı sağladıkları birçok hizmet var. Temel gıda, elektrik, doğal gaz, su, ülke güvenliği gibi geniş bir skala söz konusu. Bu saldırılar özel kurumlara, devlet kurumlarına sıkça yapılıyor. Bu yüzden bir ülkenin siber güvenliği ülkedeki hizmetlerin, akışın, ekonominin, güvenliğin, sağlığın, sorunsuz bir şekilde devamlı çalışması için çok önemli."

Siber güvenlikte çok fazla meslek alanı bulunduğunu belirten Ata Seren, kendisinin de içinde bulunduğu "red team" (güvenlik açığı tespiti) alanında bir sistemin nasıl saldırılara maruz kalabileceğinin, bunların nasıl önlenebileceğinin çalışıldığını belirtti.

Saldırılar da ihtiyaçlar da artıyor

Siber güvenliğin önemini gelecekte de koruyacağını vurgulayan Seren, siber güvenlik tehditlerinin ekonomik boyutunun 2023 yılı için 8 trilyon dolar olarak tahmin edildiğini bildirdi.

Bu zararların dönemsel olarak katlanarak büyüdüğüne işaret eden Seren, "Eminim ki siber güvenlik gelecekte de kesinlikle var olacak. Çünkü hala sorunlar çözülebilmiş değil. Çünkü zararlar hala artıyor ve bu zararın bir önlemi şu an gözükmüyor." dedi.

Siber güvenlik alanında yetenekli, kalifiye eleman ihtiyacının da arttığını dile getiren Seren, "Siber güvenlik ülkemiz için, dünya için hem ekonomik, hem güvenlik anlamında hem de bireylerin, bilgisayar mühendislerinin iş bulması anlamında kesinlikle önemli bir sektör ve bu önemli yıllar koruyacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Son dönemde yapay zekayla birlikte bazı işlerin ortadan kaybolacağına ilişkin endişelerin dile getirildiğine değinen Seren, sorunları tek bir dil ve tek bir kavramla çözülemeyeceğini, insanların farkının burada ortaya çıktığını vurguladı. Bu alanda çalışmak isteyenlere tek bir programlama dili, tek bir siber güvenlik kavramıyla yetinmemeleri tavsiyesinde bulunan Seren, şunları kaydetti:

"Biz bilgisayar mühendislerinin öğrenmeyi öğrenmesi gerekiyor ve çalıştığınız yerde, işe girdiğiniz zaman bu kesinlikle değişecek. Üniversitedeki halimi hatırladığım zaman hiçbir şey bilmiyormuşum diyordum. İş hayatına girdiğiniz zaman da birçok şey öğreneceksiniz. Bu yüzden kendinizi bir şeyleri öğrenmeye eğitin. Bir şeyi daha hızlı nasıl öğrenebilirim? Bir konuda kendimi daha hızlı nasıl eğitebilirim? Çünkü yapay zeka kendini eğitebiliyor. Ona yetişmemiz için bizim de kendimizi hızlı bir şekilde eğitmemiz ve öğrenmeye açık olmamız gerekiyor.

Siber güvenliği bilgisayar mühendislerine kesinlikle öneririm. Bir siber güvenlik sistemini iyi bir koruyabilmek, iyi bir şekilde analiz etmek, test etmek için o sistemle ilgili her şeyi bilmeniz gerekiyor. O sistemle ilgili her detaya az da olsa, çok da olsa hakim olmanız gerekiyor. Bir gün tamamladığınız bir projede A sistemi, B kavramı, C programlama dili olabilir. Başka bir projede, başka bir programlama, başka bir kavram, başka bir yapı söz konu olabilir. Bu yüzden hızlı şekilde kendinizi bir şeylere adapte edebiliyor olmanız lazım. Bu adaptasyonun sonucunda aslında kendinize müthiş bir bilgi birikimi edinmiş oluyorsunuz. Başka bir dala geçmek istediğiniz zaman bu sizin işinizi çok kolaylaştıracak. Aynı zamanda teknolojiyi gerçek anlamda takip etmiş oluyorsunuz."

"Gurur veriyor"

Mesleki bilgisini HAVELSAN gibi alanında öncü bir şirkette uygulayabilir olmanın "gurur" verdiğini dile getiren Ata Seren, "Bir hizmet veriyoruz ve arkada dönen zafiyetleri, açıklıkları kapatıyoruz. Biliyoruz ki o hizmetten biri bir gün yararlanacak ve aslında biz onun o hizmeti almaya devam etmesini sağlıyoruz. Bu gururun yanında mutluluk verici bir şey." diye konuştu.

Görevini yaparken hizmet verdikleri her kurumdan, şirketten elde ettiği kazanımların bilgi birikimini artırdığını anlatan Seren, "HAVELSAN hem herkesin yapamayacağı işleri bize sunuyor hem de bu işleri geniş bir skalada sunuyor. Bu yüzden HAVELSAN bu konuda beni gerçekten tatmin ediyor." dedi.

Kariyerini Türkiye'de devam ettirmek istediğini belirten Seren, "Ekonomik şartlarımı da sağladığım sürece yurt dışında beni çeken bir şey yok. Bu yüzden kariyerimi şimdilik Türkiye'de devam ettirmek istiyorum. Umarım gelecekte hayal ettiğim uzmanlık seviyelerine ulaşabilirim. Daha yolun başındayım bunun da farkındayım ama durmamaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

Üniversite eğitimine devam eden mühendis adaylarına gelecekleriyle ilgili planlar yaparken kendilerini çok da yormamalarını öneren Ata Seren, "Hemen her şeyi öğrenmem lazım, çok çalışmam lazım, bir şeyler yetişmem lazım... Evet bunlar kesinlikle doğru, güzel şeyler. Fakat arada durup kendi mutluluğumuzu kontrol etmeli ve kendi istediklerimizi yaşamalıyız." diye konuştu.