Binali Yıldırım'dan Aksakallar Toplantısı Açıklamaları

- Binali Yıldırım: "Güney Kıbrıs üzerinden teşkilatımıza yapılan tezviratlara da Aksakallar Toplantısı'nın KKTC'de yapılması en güzel ve en açık cevaptır"

"(Ortak Alfabe) 34 harften oluşan ortak alfabenin hayata geçmesi için üye devletlere gerekli bildirim yapıldı"

TDT Aksakallar Konseyi 17. Toplantısı Girne'de başladı

LEFKOŞA - Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, "Son zamanlarda Kuzey Kıbrıs veya Güney Kıbrıs üzerinden teşkilatımıza ve üyelerimize yapılan tezviratlara da bugün Kuzey Kıbrıs'ta Türk Devletleri Teşkilatının önemli bir organı Aksakallar Toplantısı'nın yapılması en güzel ve en açık cevaptır" dedi.

Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi 17. Toplantısı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne şehrinde başladı. Toplantıya TDT Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım'ın yanı sıra TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev, ev sahibi olarak KKTC Aksakalı İsmail Bozkurt, Azerbaycan Aksakalı Hasan Hasanov, Kazakistan Aksakalı İkram Adırbek, Kırgızistan Aksakalı Apas Dzhumagulov, Özbekistan Aksakalı Sadıkcan Turdiyev, TDT yetkilileri ve farklı kurum temsilcileri katıldı. KKTC'nin turizm ve sahil şehri Girne'de düzenlenen toplantıda konuşan Yıldırım, toplantının KKTC'de yapılmasının ayrı bir anlam taşıdığını dile getirerek, "Bildiğiniz gibi KKTC, Türk Devletleri Teşkilatı'na Semerkant Zirvesi'nde gözlemci üye olarak ailemize katıldı. O gün bugün teşkilat içerisinde gözlemci üyelik ile faaliyetlerini sürdürüyor" dedi.

Yıldırım, Türkiye'nin savunma sanayii, teknoloji ve yapay zeka alanlarındaki gelişimini sergileyen TEKNOFEST etkinliklerinin de eş zamanlı olarak düzenlendiğini belirtti.

"Doğu ile batı arasındaki ticaret yaklaşık 600 milyar dolar"

Yıldırım, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Bugün burada Türk dünyasının ortak yolculuğuna yeni bir güç ve ivme katmak için toplandık. Türk dünyasının daha da güçlenmesi, ekonomik entegrasyonun, sürdürülebilir kalkınmanın, dijital geleceğin önemine değinmek için 'Herkes için güvenlik' temasıyla düzenlenen Bişkek Zirvesi'nde Türk dünyasının 2040 vizyonunu gerçekleştirecek 16 farklı anlaşma ve kararlar imzalandı. Üzerinde durmak istediğim en önemli konu Orta Koridor'un güçlendirilmesi. Bildiğiniz gibi doğu ile batı arasındaki ticaret yaklaşık 600 milyar dolar. Bu ticaretin hangi yollardan gideceği önemli."

"Orta Koridor, doğu-batı hattındaki enerji güvenliğini de teminat altına alan bir güzergah"

Söz konusu ticaret yolu için dört alternatif olduğunu kaydeden Yıldırım, "Bir deniz yolu, ikincisi Güney Koridor, üçüncüsü Orta Koridor, dördüncüsü Kuzey Koridor. Zaman bakımından, maliyet bakımından bu güzergahları karşılaştırdığımızda açık ara Orta Koridor ön plana çıkıyor. Orta Koridor başka ne anlama geliyor? Tarihi geçmiş dönemlerinden beri İpek Yolu, Kral Yolu, Baharat Yolu olarak da hizmet etmiş ve bu güzergaha baktığımızda bu güzergah üzerinde Türk devletleri ailesi içerisindeki bütün ülkeler yer alıyor. Refahın daha da artırılması ve Türk devletlerinin ekonomik entegrasyonunun güçlenmesi Orta Koridor'un etkin kullanılmasından geçiyor. Dijital çağdayız. Dijital ekonomi, enerji güvenliği. Aslında Orta Koridor bir taşıma yolu değil, aynı zamanda doğu-batı hattındaki enerji güvenliğini de teminat altına alan bir güzergah" ifadelerini kullandı.

Pazar etrafında yer alan TDT üyelerinin zengin doğal gaz ve hidrokarbon yataklarının bu ifadeleri doğruladığını kaydeden Yıldırım, "Son yıllarda yeşil enerji, iklim değişikliği ve bunun oluşturduğu olumsuzluklar gittikçe hissedilir hale geldi. Geçtiğimiz yıl Cop 29'da bu mesele enine boyuna ele alındı ve kısa, orta, uzun vadede dünyamızı tehdit eden iklim değişikliğine yönelik hususlar altı çizilerek ifade edildi" dedi.

Yıldırım konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Türk Devletleri Teşkilatı, 20-22 Mayıs tarihleri arasında gayrı resmi liderler zirvesini Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de gerçekleştirecek. Orada bazı gelişmelere şahit olacağız. Özbekistan'ın Türk Kültür ve Miras Vakfı'na, Türkmenistan'ın ise Türk Akademisi ve Türk Kültür Miras Vakfı'na gözlemci üyeliği gibi önemli kararları Budapeşte zirvesinde almış olacağız."

"34 harften oluşan ortak alfabenin hayata geçmesi için üye devletlere gerekli bildirim yapıldı"

Geçtiğimiz kasım ayında Budapeşte'de düzenlenen 16. Aksakallar Toplantısı'nda alınan kararların ekim ayında Azerbaycan'da yapılacak olan Türk Devletleri Devlet Başkanları Zirvesi'nde sunulacağını belirten Yıldırım, "Aksakallılar Konseyimiz, TDT Genel Sekreterliğimizin koordinasyonunda ortak alfabe çalışmasını tamamladı ve 34 harften oluşan ortak alfabenin hayata geçmesi için üye devletlere gerekli bildirim yapıldı. Bu kez de gündemimizde diğer konuların yanı sıra ortak Türk tarihinin tekrar kapsamlı bir şekilde ele alınması var. Varoluş zamanından bugüne kadar tamamıyla bütün üye devletlerimizin, paydaşların kabul edebileceği ortak tarihin yazılması, gelecek kuşaklara olan sorumluluğumuzun bir gereğidir" diye konuştu.

Binali Yıldırım, "Son zamanlarda Kuzey Kıbrıs veya Güney Kıbrıs üzerinden teşkilatımıza ve üyelerimize yapılan tezviratlara da bugün Kuzey Kıbrıs'ta Türk Devletleri Teşkilatı'nın önemli bir organı Aksakallar Toplantısı'nın yapılması en güzel ve en açık cevaptır" dedi.

Toplantı daha sonra basına kapalı olarak gerçekleştirildi.