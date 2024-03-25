Suudi Arabistan\'ın İstanbul Başkonsolosluğunda Binali Yıldırım\'ın da katıldığı iftar yemeği düzenlendi

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Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda, eski TBMM Başkanı ve başbakanlardan Binali Yıldırım'ın da katıldığı bir iftar yemeği verildi.

Yıldırım'ın yanı sıra çok sayıda Türk akademisyen, yetkili ve basın mensubu, Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Fehd Esad Ebu el-Nasr'ın verdiği iftar yemeğinde buluştu.

Büyükelçi basına yaptığı açıklamada, "İftar yemeğinde çok sayıda Türk dostu aramızda görmekten çok mutluyuz. İlerleyen günlerde de Türk kardeşlerimizle pek çok dostluk ve ilişki kurmayı sabırsızlıkla bekliyoruz." dedi.

Büyükelçi Nasr, Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerinin, tarihi ve köklü olduğunu ve son dönemde büyük bir gelişme kaydettiğini kaydetti.

Yıldırım ise bu ramazana Gazze'de Filistin'de acımasız bir katliam devam ederken girdiklerini söyledi.

Kısa sürede bu orantısız, acımasız ve soykırıma varan katliamın sona ermesi temennisinde bulunan Yıldırım, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Gazze'de ateşkesle ilgili aldığı son kararın ümit verici olduğunu söyledi.

Son yıllarda, özellikle Suudi Arabistan-Türkiye ilişkilerinde gözle görülür bir ilerleme olduğunu kaydeden Yıldırım, özellikle Suudi Arabistan'ın 2030 Vizyonu projesi çerçevesinde Türk ve Suudi Arabistan yatırımcılarının, her iki ülkede de çok güzel altyapı, üstyapı ve endüstriyel projeler geliştirme imkanı bulduğunu kaydetti.

Yıldırım, geçen yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Suudi Arabistan'a yaptığı ziyaretin, ilişkilerde ivmelenmenin başlangıcı olduğunu, bugün kısa vadede 7 milyar doları bulan dış ticaretin 10 milyar dolara, orta ve uzun vadede 30 milyar dolara çıkarılmasının hedeflendiğini aktardı.