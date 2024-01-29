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Bingöl'de 26 köy yolunda çalışmalar sürüyor - Son Dakika
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Bingöl'de 26 köy yolunda çalışmalar sürüyor

Bingöl'de iki gün boyunca etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle yolu kapalı 26 köyde özel idare ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. Kar nedeniyle kapanan 283 köy yolundan 257'si, özel idare ekiplerinin çalışmaları sonucu yeniden ulaşıma açıldı. Geri kalan 26 köyde çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler, gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyor.

29.01.2024 - 23:53,
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Bingöl'de 26 köy yolunda çalışmalar sürüyor

BİNGÖL - Bingöl'de iki gün boyunca etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle yolu kapalı 26 köyde özel idare ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Bölge genelinde olduğu gibi Bingöl'de de etkisini gösteren kar, hayatımı zaman zaman olumsuz etkiliyor. Kar yağışının iki gün boyunca etkili olduğu kent genelinde köy yolları da ulaşıma kapandı. Kar nedeniyle kapanan 283 köy yolundan 257'si, özel idare ekiplerinin çalışmaları sonucu yeniden ulaşıma açıldı. Geri kalan 26 köyde çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler, gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyor.

Bingöl\'de 26 köy yolunda çalışmalar sürüyor
Kaynak: İHA
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