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Bingöl'de Ayak Tenisi Milli Takımı, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı - Son Dakika
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Bingöl'de Ayak Tenisi Milli Takımı, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Bingöl'de Ayak Tenisi Milli Takım sporcuları, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ilişkin fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Sporcular, 5 farklı kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi ve seçimlerini yaptı. Oylamada 'Deprem: Umut' ve 'Gazze: Kanıt' kategorileri de yer aldı. Sporcular, fotoğrafları seçerken zorlandıklarını belirtti ve Anadolu Ajansı'na teşekkür etti.

Bingöl\'de Ayak Tenisi Milli Takımı, AA\'nın \'Yılın Kareleri\' oylamasına katıldı
27.01.2024 - 17:03,
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??????? Bingöl'de Ayak Tenisi Milli Takım sporcuları, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ilişkin fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Sporcu Serdar Demir ile Furkan Yayan, Solhan Spor Salonunda, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

" Deprem: Umut" kategorisinde Rıdvan Korkulutaş'ın "İftar", " Gazze: Kanıt" kategorisinde Belal Khaled'ın "Haykırış", "Haber" kategorisinde Murat Kula'nın "Filistine Destek", "Çevre-yaşam" kategorisinde Gerald Anderson'ın "Çöpler arasında" adlı fotoğrafına oy veren sporcular, "Spor" kategorisinde ise Fatemeh Bahrami'nin "Engel Tanımayan" adlı karesini seçti.

Sporcu Serdar Demir, oylamanın ardından yaptığı değerlendirmede, fotoğrafları seçmekte zorlandığını söyledi.

Bu yıl "Deprem: Umut" ve "Gazze: Kanıt" olmak üzere iki önemli kategorinin oylamaya eklenmesinin kendilerini duygulandırdığını belirten Demir, "Anadolu Ajansı ailesine bize bu fırsatı sunduğu için teşekkür ederiz. Özellikle bu fotoğrafları çeken arkadaşlarımıza, fotoğrafçılarımıza teşekkür ederiz. Çok güzel fotoğraflar vardı, emeklerine sağlık." ifadelerini kullandı.

Furkan Yayan ise oylamada çok güzel karelerin yer aldığını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA
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