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BİNGÖL'de 112 köy yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı - Son Dakika
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BİNGÖL'de 112 köy yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı

BİNGÖL'de etkili olan kar ve tipi nedeniyle 112 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, yolları açmak için çalışma başlattı. Kentte etkili olan kar yağışı ve tipi yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle, merkez ve ilçelere bağlı 112 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şubesi ekiplerince, köy yollarının açılması için çalışma başlatıldı.

13.01.2024 - 14:49,  Güncelleme: 14:50
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BİNGÖL'de etkili olan kar ve tipi nedeniyle 112 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, yolları açmak için çalışma başlattı.

Kentte etkili olan kar yağışı ve tipi yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle, merkez ve ilçelere bağlı 112 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şubesi ekiplerince, köy yollarının açılması için çalışma başlatıldı.

BİNGÖL\'de 112 köy yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: BİNGÖL'de 112 köy yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı - Son Dakika
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