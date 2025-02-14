Bingöl'de Kar Yağışı 215 Köy Yolunu Kapattı - Son Dakika
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Bingöl'de Kar Yağışı 215 Köy Yolunu Kapattı

Bingöl\'de Kar Yağışı 215 Köy Yolunu Kapattı

Bingöl'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 215 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan yolları açmak için yoğun bir şekilde çalışmalara devam ediyor.

14.02.2025 14:10  Güncelleme: 14:12
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BİNGÖL'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 215 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle merkeze bağlı 61, ilçelerde Adaklı'da 10, Genç'te 46, Karlıova'da 38, Kiğı'da 25, Solhan'da 23, Yayladere'de 4, Yedisu'da 8 olmak üzere toplamda 215 köy yolu, kar nedeniyle ulaşıma kapandı. Yolların açılması için İl Özel İdaresi ekiplerinin 115 personel ve 54 araçla çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Vali Ahmet Hamdi Usta, "İlimiz genelinde tüm ilçelerimizi kapsayan ve 2 gündür aralıksız devam eden kar yağışı, karla mücadele çalışmalarımızı zorlaştırmaktadır. Ancak sahadayız, alandayız ve kar yağışının etkisini azaltmasıyla birlikte çalışmalarımıza daha da hız vereceğiz. Ekiplerimiz, köylerimiz ve bağlı yerleşimlerin yollarını en kısa sürede ulaşıma açmak için aralıksız çalışmaktadır. Anlayışınız için teşekkür ediyorum. 115 personel ve 54 araçla sahadayız. Vatandaşlarımızın güvenliği ve ulaşımda aksama yaşanmaması için ekiplerimiz büyük bir özveriyle çalışmalarına devam etmektedir. Mecbur kalmadıkça araçlarımızla trafiğe çıkmamaya özen gösterelim" dedi.

KAPANAN EV VE İŞ YERLERİNİN ÖNÜNÜ TEMİZLEDİLER

Karlıova ilçesinde 2 gündür devam eden kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. İlçe sakinleri, kapanan ev ve iş yerlerinin kapısını küreklerle açmaya çalıştı. Belediye ekipleri, ilçe merkezinde kapanan yolları temizlemek için çalışma başlattı. Bir esnaf da iş makinesi ile kapısının önünde biriken karları temizledi. Bingöl- Erzurum kara yolunda ise ulaşımda aksaklıkların yaşanmaması için çalışmalar başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bingöl'de Kar Yağışı 215 Köy Yolunu Kapattı - Son Dakika

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