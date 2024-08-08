Bingöl'de orman yangını: Çok sayıda kişi tahliye edildi - Son Dakika
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Bingöl'de orman yangını: Çok sayıda kişi tahliye edildi

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Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan orman yangını nedeniyle çok sayıda kişi tahliye edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

08.08.2024 20:58
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(BİNGÖL) - Bingöl'ün Genç ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın nedeniyle çok sayıda kişi tahliye edilirken, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın güçlükle kontrol altına alındı.

Genç ilçesine bağlı Doğanca köyündeki ormanlık alanda öğle saatlerinde yangın meydana geldi. Yangının ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangın, saatler süren müdahalenin ardından güçlükle kontrol altına alındı. Yangın bölgesine gelen Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, müdahale sırasında 7 evin ve çok sayıda kişinin tahliye edildiğini belirterek, "Yaz mevsiminde çok sık yangınlara rastlıyoruz. Bugün Genç ilçesine bağlı Doğanca köyündeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü, evleri tehdit etmeye başladı. Orman teşkilatı, AFAD, UMKE, jandarma, emniyetin katkılarıyla 200 personel ve çok sayıda aracın yer aldığı yangın söndürme kapsamında yangını yerleşim yerlerine ulaşmadan kontrol altına alabildik. 7 evi boşalttık. 63 kadın, 5 erkek ve 20'i çocuğu tahliye ettik. Şu an can ve mal kaybı yok. Yangın kontrol alınmış durumda. Diyarbakır'dan gelen 2 helikopter müdahale etti. Özellikle vatandaşlarımıza şunu söylemek istiyorum, hava çok sıcak, dikkatsiz attığını sigara izmariti çok büyük felakete yol açabiliyor. Bingöl'de 88 orman yangına ulaştık. Vatandaşlarımıza bu konuda hassas davranmalarını istiyoruz" dedi.

Ekiplerin yangın bölgesinde soğutma çalışmaları sürüyor.

Bingöl\'de orman yangını: Çok sayıda kişi tahliye edildi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bingöl'de orman yangını: Çok sayıda kişi tahliye edildi - Son Dakika

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