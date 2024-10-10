Bingöl Harman Tuğlası İngiltere'ye İhraç Ediliyor - Son Dakika
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Bingöl Harman Tuğlası İngiltere'ye İhraç Ediliyor

Bingöl Harman Tuğlası İngiltere\'ye İhraç Ediliyor

Bingöl'ün Genç ilçesindeki firma, kaliteli harman tuğlasını İngiltere'ye ihraç ediyor.

10.10.2024 12:16
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Bingöl'ün Genç ilçesinde üretilen ve uzun ömürlü olduğu belirtilen harman tuğlalar, İngiltere'ye ihraç ediliyor.

Bingöl'de 1991 yılında İl Milli Eğitim Müdürlüğündeki görevinden istifa eden Mehmet Ali Uzunyayla'nın kurduğu Uzunyayla Group, Türkiye'nin birçok bölgesinde inşaat, sanayi, enerji alanında faaliyet göstermeye başladı.

Genç'te 1996'da tuğla üretimine başlayan firma, yıllık 5 milyon tuğla üretimi gerçekleştirdi. Daha sonra üretim kapasitesini artırarak ilçenin farklı noktalarındaki toplam 60 dönüm araziye 3 tesis kuran firma, 25 milyon tuğla üretebilecek seviye ulaştı.

Firma, killi toprağın elek sisteminden geçirildikten sonra suyla yoğurulup, karanlık çamur odasında dinlendirilen, ardından kalıplara döküldükten sonra 72 saat güneşte kurumaya bırakılan ve 1100 derecelik fırında pişirilerek hazır hale getirilen harman tuğlanın üretimine başladı.

Ürettikleri harman tuğlanın dış piyasaya sunulması için çalışma yürütülen firma, bu kapsamda 4 yıl önce İngiltere'de bir firma ile görüştü.

İngiliz firması, yaptıkları araştırmalar neticesinde Bingöl'de üretilen tuğlanın kaliteli olduğuna karar vererek, ürünü almayı kabul etti.

İngiltere'nin yapılarına uygun ve tamamen doğal yöntemiyle üretilen harman tuğla, İngiltere'de yapılan don ve aşırı sıcak testinden geçti. Testin ardından harman tuğlalar, zahmetli üretim süreci ve büyük emeklerinin neticesinde İngiltere'ye ihraç ediliyor.

İngiltere'ye yıllık 3,5 milyon harman tuğla gönderen ve Bingöl'ün en çok ihracat yapan şirketi olan firma, ihracat ağını ve üretimini artırmayı hedefliyor.

Bingöl'de harman tuğladan çeşitli yapılar inşa eden firma, kentin mimari dokusunda bunu yaygınlaştırmayı amaçlıyor.

"İhracat konusunda iyi bir noktaya geldik"

Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Uzunyayla, AA muhabirine, tüm sektörlerle birlikte firmalarının 11 tesis açtığını kaydederek, İstanbul, İzmir ve Bingöl'de yapı sektöründe de devam ettiklerini belirtti.

İhracat için epey bir mücadele verdikerini dile getiren Uzunyayla, şöyle konuştu:

"İngiltere'den firma bulduk. İngiltere'deki firma, fabrikayı inceledi. Onlardan teknik elemanlar geldi. Gelen teknik elemanların doku, boyut, kalite konusunda katkıları oldu. Bunlar vasıtasıyla ürünlerimizi geliştirdik ve ihracat konusunda iyi bir noktaya geldik. Hakikaten kolay bir iş değilmiş. Epey bir bilgi birikimi gerekiyor. Uluslararası standartta çalışmamız lazım. Biz de o standartlara uyduk ve şu an için geldiğimiz nokta keyif verici. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcı Cevdet Yılmaz'ın ve Türkiye Odalar Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun bize en fazla ihracat yapan firma ödülünü vermesi dolayısıyla geldiğimiz noktanın iyi olduğunu düşündüm."

Ürettiklerin tuğlanın ham maddesinin içinde kireç olmadığını, tamamen doğal üretildiğini anlatan Uzunyayla, sahip oldukları 3 tuğla fabrikasından birinde sadece ihracat için üretim yaptıklarını söyledi.

İngiltere'ye yıllık 3,5 milyon tuğla gönderdiklerini ifade eden Uzunyayla, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Harman tuğla çok özel bir ürün. Türkiye ölçeğinde bu renk kalitesi yok. Onun için İngiltere tarafından tercih edilen bir ürün oldu. İhracat, her yıl artarak devam edecektir. Onların yıllık 100-150 milyon tuğla ihtiyacı var. Bunu Hindistan, Pakistan ve Türkiye'den ağırlıklı temin ediyorlar. Türkiye yavaş yavaş pazara girmeye başladı. Hollanda, Almanya, ABD, Fransa, İsviçre ve İtalya gibi ülkelerden de ürün talepleri var. Bu sefer onlara yöneleceğiz. Yalnız İngiltere'ye bağlı kalmayacağız. 28 yıl önce hedefe koyduğum durumu bugün gerçekleştirmiş olduk. Elbetteki zordu. Önemli olan hedefi belirlemek. Rüyanız büyük, hayallerinizin güzel, sağlam ve gerçekçi durumda olması lazım. En iyi masalları Orta Doğu ve Mısır yaratmıştır. O masallardan Mısır piramitleri ortaya çıkmıştı. Yani masalımızın güzel olması lazım ki onu gerçeğe dönüştürebilelim."

"Su emme oranı ürünümüzde çok az"

Firmanın Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Uzunyayla da İngiltere'nin ürünü alabilmesi için çeşitli şartlarının olduğunu, gerekli belgeleri alarak bunu karşıladıklarını belirtti.

İngiltere'deki üniversitelerde ürünlerinin teste tabi tutulduğunu ifade eden Uzunyayla, şunları kaydetti:

"İngiltere'de 100 defa harman tuğlayı dondurucuya tabi tuttular, 100 defa da fırına koydular. Ürünün ömrü 250 yıla tekabül etti. İngiltere çok yağmurlu olduğu için su emme oranı bizim ürünümüzde çok az. Bu yüzden Bingöl ve Genç'in toprağını tercih ettiler. Türkiye'de çeşitli yerleri gezdiler fakat sonuç alamayınca Bingöl'ün tuğlasını tercih etmeye başladılar. İngiltere makine üretimi istemiyor. Bu da tamamen emek yoğun bir sektör oluşturdu. İhracat yapan fabrikamızda 180 kişiyi istihdam ediyoruz."

İngiltere'nin ekonomik ömrünü tamamlamış binalarda eskitme ürünü istediğini dile getiren Uzunyayla, bu kapsamda ürünler de ürettiklerini belirtti.

Bingöl'ün mimari dokusunda harman tuğlayı kullanmayı hedefledikleri aktaran Uzunyayla, "Bizim coğrafyamıza cam cephe çok uygun değil. Çok maliyetli. Bu nedenle cam cephe sisteminden vazgeçirip harman tuğladan çeşitli binalar yaptık." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, İhracat, Ekonomi, Güncel, Çevre, Genç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bingöl Harman Tuğlası İngiltere'ye İhraç Ediliyor - Son Dakika

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