Bingöl İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt, AA\'nın \'Yılın Kareleri\' oylamasına katıldı

Bingöl İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Tuğgeneral Yeşilyurt, makamında, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

"Haber" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Boğazda bir dev", "Çevre-Yaşam"da Oğuz Yeter'in "Boğazda Cumhuriyet kutlaması", "Spor"da Emin Sansar'ın "Yumruk" adlı fotoğraflarına oy veren Yeşilyurt, bu yıla özel eklenen " Deprem: Umut" kategorisinde Rıdvan Korkulutaş'ın "İftar", " Gazze: Kanıt"ta ise Ali Jadallah'ın "Hayat kalkanı" karelerini seçti.

Tuğgeneral Yeşilyurt, tüm kategorideki fotoğrafların güzel olduğunu söyledi.

2023 yılında çok acı olayların yaşandığını dile getiren Yeşilyurt, 2024 yılının Türkiye ve dünyada huzur ortamının olmasını ümit ettiğini belirtti.

"Anadolu Ajansımızın geleneksel hale gelen yılın kareleri oylaması takdire şayan. Bu habercilikte ne kadar mesafe kat ettiğimizin göstergesidir. Deprem ve Gazze ile ilgili kareler çok etkileyici. Dünyanın gözü önünde Gazze'de soykırım yapılıyor. Bu yıl, savaşın olmadığı, geleceğe umutla baktığımız bir yıl olur inşallah." ifadelerini kullanan Yeşilyurt, basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü de kutladı.