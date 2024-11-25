Bingöl\'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı nedeniyle köy yolları kapandı, eğitime ara verildi

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BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 20 köy yolu ulaşıma kapandı, eğitime 1 gün ara verildi.

Karlıova ilçesine mevsimin ilk karı gece saatlerinde düştü. Sabah saatlerinde de devam eden kar, ilçeyi tamamen beyaza bürüdü. Kar kalınlığı yüksek kesimlerde yaklaşık 30 santimetreye ulaşırken, 20 köy yolu ulaşıma kapandı. İlçe Özel İdaresi ekipleri, kapanan köy yollarının açılması için çalışma başlattı. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, "İlçemiz genelinde devam eden yoğun kar yağışı sebebiyle Karlıova ilçemiz merkez ve köy okullarının tamamı, 25 Kasım Pazartesi günü tatil edilmiştir. Ayrıca hamile ve engelli kamu çalışanları idari izinli sayılacaktır" denildi.

Haber-Kamera: Bülent TEMİZ/KARLIOVA (Bingöl),