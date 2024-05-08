Bingöl Üniversitesi\'nde İsrail\'in Gazze\'ye saldırılarını protesto ettiler

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Bingöl Üniversitesinde öğrenciler ve akademisyenler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Kampüsteki kafeterya önünde bir araya gelen öğrenciler ve akademisyenler ellerinde pankartlar ve dövizlerle İsrail aleyhine slogan attı.

Programa katılan Rektör Prof. Dr. İbrahim Çapak, Filistin'de yaşananlar karşısında insanlığın sustuğunu söyledi.

Üniversitelerde öğrencilerin seslerini duyurduğunu ifade eden Çapak, "Öğrencilerimizin yanında, zulmün karşısında olduğumuzu ifade etmek için buradayız. Allah zulmün bir an önce bitmesine vesile kılacak ortamlar oluştursun inşallah." dedi.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Bingöl Genç İHH Başkan Vekili Özhan Gili, insanlık tarihi boyunca görülen en büyük zulümlerden birine şahitlik ettiklerini belirtti.

İsrail'in kadın, çocuk, yaşlı ve sivil ayırt etmeksizin Gazze'de soykırım suçu işlediğini ifade eden Gili, şunları söyledi:

"Gazze'deki direnişe destek vermek için meydanlardayız. Kardeşlerimizin yalnız olmadığını dualarımızla sloganlarımızla açıklamalarımızla bütün dünyaya ilan ediyoruz. Yaşanan bu işgal ve soykırım, vicdan sahibi yürekleri kanatıyor, başta bölgemiz ve Orta Doğu olmak üzere tüm dünyanın huzuruna kastediyor."

Daha sonra hayatını kaybeden Filistinliler için dua edildi.