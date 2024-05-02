Bingöl Üniversitesi Öğrencileri İsrail'in Gazze'ye Saldırılarına Tepki Gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bingöl Üniversitesi Öğrencileri İsrail'in Gazze'ye Saldırılarına Tepki Gösterdi

Bingöl Üniversitesi Öğrencileri İsrail\'in Gazze\'ye Saldırılarına Tepki Gösterdi

Bingöl Üniversitesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek ve Gazzelilere destek vermek amacıyla bisiklet sürme etkinliği düzenledi. Etkinlikte Türkçe ve İngilizce basın açıklamaları yapıldı ve Gazze halkı için dua edildi.

02.05.2024 16:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl'de üniversite öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Bingöl Üniversitesi Erdemli Gençlik Kulübü, Yaşayan Diller Topluluğu ve İlahiyat Öğrencileri Topluluğu tarafından "Gazze için pedal çeviriyoruz" sloganıyla İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınamak ve Gazzelilere destek vermek amacıyla bisiklet sürme etkinliği gerçekleştirildi.

Bingöl Üniversitesi Meslek Yüksekokulları binası önünde toplanan öğrenciler, merkezi kafeteryanın önünde kurulan Gazze'ye destek çadırına kadar pedal çevirdi.

Yabancı öğrencilerin de destek verdiği etkinlikte, Türkçe ve İngilizce basın açıklaması yapıldı.

Bingöl Üniversitesi Erdemli Gençlik Kulübü Başkanı Muhammed Şimşek, açıklamada, İsrail'in sivil, çocuk ve kadınları hedef alarak insanlık tarihinin en cani katliamlarını gerçekleştirdiğini söyledi.

ABD başta olmak üzere dünyanın önde gelen üniversitelerinde Filistin'e destek verildiği, İsrail'in de protesto edildiği eylemler yapıldığını kaydeden Şimşek, "Birçok akademisyen ve öğrenci, bu davaya destek olmuştur. Tüm tedbir ve baskılara rağmen, onurlu gençlerin ve akademisyenlerin isyanları kontrol altına alınamamaktadır. Binlerce öğrenci ve akademisyenin tutuklanması sonucu değiştirmemiştir. Buradan bu onurlu akademisyenleri ve öğrencilerini selamlıyoruz." ifadelerini kullandı.

İngilizce basın açıklamasını da Mısırlı öğrenci Abdulaziz Goma okudu.

Açıklamaların ardından Gazze halkı için dua edildi.

Kaynak: AA

Bingöl Üniversitesi, Bingöl, İsrail, Gazze, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bingöl Üniversitesi Öğrencileri İsrail'in Gazze'ye Saldırılarına Tepki Gösterdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel arasındaki görüşme başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel arasındaki görüşme başladı
15:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD polisinin Gazze eylemcilerini linç etmesine kayıtsız kalamadı Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD polisinin Gazze eylemcilerini linç etmesine kayıtsız kalamadı
13:40 ABD polisinden sert müdahale Filistin yanlısı üniversite öğrencileri gözaltına alındı ABD polisinden sert müdahale! Filistin yanlısı üniversite öğrencileri gözaltına alındı
12:21 Fatih Erbakan, “Soyadının ağırlığını taşımaktan aciz“ diyen Bahçeli’yi yaşıyla vurdu Fatih Erbakan, "Soyadının ağırlığını taşımaktan aciz" diyen Bahçeli'yi yaşıyla vurdu
10:30 5 bin kişi domates fidesi için kuyruğa girdi 5 bin kişi domates fidesi için kuyruğa girdi
15:42 Milli yıldızımız Arda Güler şampiyonluk maçına çıkıyor Milli yıldızımız Arda Güler şampiyonluk maçına çıkıyor
14:59 Serpil Çakmaklı’dan olay itiraflar: Aldatıldığımı gözlerimle gördüm Serpil Çakmaklı'dan olay itiraflar: Aldatıldığımı gözlerimle gördüm
14:15 Mehmet Ali Erbil kendinden 41 yaş küçük sevgilisiyle dini nikah kıydı Mehmet Ali Erbil kendinden 41 yaş küçük sevgilisiyle dini nikah kıydı
13:37 Sergen Yalçın mı Barış Alper Yılmaz mı İkisiyle de adı çıkan Melisa Döngel, sessizliğini bozdu Sergen Yalçın mı Barış Alper Yılmaz mı? İkisiyle de adı çıkan Melisa Döngel, sessizliğini bozdu
13:27 Amazon ormanları değil İstanbul Tam 565 egzotik tür hayvan ele geçirildi Amazon ormanları değil İstanbul! Tam 565 egzotik tür hayvan ele geçirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2024 16:35:37. #1.11#
SON DAKİKA: Bingöl Üniversitesi Öğrencileri İsrail'in Gazze'ye Saldırılarına Tepki Gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement