BİRLEŞİK KAMU-İŞ 16. Yıldönümünü Kutladı - Son Dakika
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BİRLEŞİK KAMU-İŞ 16. Yıldönümünü Kutladı

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Birleşik Kamu İşgörenleri Sendikaları Konfederasyonu, (BİRLEŞİK KAMU-İŞ) kuruluşunun 16. yıldönümünü düzenlediği programla kutladı. Programda konuşan BİRLEŞİK KAMU-İŞ Genel Başkanı Mehmet Yeşildağ, 'Bundan 16 yıl önce dikilen fidan bugün koca bir çınar oldu. Emek mücadelesinin temiz yüzü olmakla kalamadı, toplumsal muhalefetin de önemli bir unsuru haline geldi' dedi.

20.04.2024 21:49
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HABER: OGÜN AKKAYA KAMERA: ONUR BİNGÖL

(ANKARA) - Birleşik Kamu İşgörenleri Sendikaları Konfederasyonu, (BİRLEŞİK KAMU-İŞ) kuruluşunun 16. yıldönümünü düzenlediği programla kutladı. Programda konuşan BİRLEŞİK KAMU-İŞ Genel Başkanı Mehmet Yeşildağ, "Bundan 16 yıl önce dikilen fidan bugün koca bir çınar oldu. Emek mücadelesinin temiz yüzü olmakla kalamadı, toplumsal muhalefetin de önemli bir unsuru haline geldi" dedi.

Birleşik Kamu İşgörenleri Sendikaları Konfederasyonu, (BİRLEŞİK KAMU-İŞ) kuruluşunun 16. yıldönümünü düzenlediği programla kutladı. Ankara'da bir otelde gerçekleştirilen yıldönümü programı, saygı duruşu ve istiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Slayt gösterisi ve BİRLEŞİK KAMU-İŞ'e bağlı sendika başkanlarının konuşmalarıyla devam eden program plaket töreni ile son buldu.

BİRLEŞİK KAMU-İŞ'in 16. yıldönümünü kutladığı etkinlikte, ANKA Haber Ajansı da plaket alan kurumlar arasında yer aldı.

Yıldönümü etkinliğine katılan sendikalar arasında; Büro-İş, Eğitim-İş, Enerji-İş, Genel Sağlık-İş, Kültür Sanat-İş, Tapu Çevre Yol-İş, Tarım Orman-İş, Tüm Yerel-Sen, Ulaşım- İş, Güven Haber-Sen başta olmak üzere çok sayıda sendika temsilcisi yer aldı. Etkinliğe ayrıca CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş ve CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer de katıldı.

"16 YIL ÖNCE DİKİLEN FİDAN BUGÜN KOCA ÇINAR OLDU"

Etkinlikte konuşma yapan BİRLEŞİK KAMU-İŞ Genel Başkanı Mehmet Yeşildağ, "Konfederasyonumuz bundan tam 16 yıl önce Türkiye'de baskıcı bir rejim inşa edilmeye başlanmışken, emek mücadelesi sarı sendikalar tarafından kuşatılmışken, Cumhuriyet'in devrimleri ve ülkemizin demokratik kazanımları tehdit altındayken kuruldu" ifadelerini kullandı. Yeşildağ, konuşmasının devamında şunları kaydetti:

"Bundan 16 yıl önce dikilen fidan bugün koca bir çınar oldu. Emek mücadelesinin temiz yüzü olmakla kalamadı, toplumsal muhalefetin de önemli bir unsuru haline geldi. Konfederasyonumuz bugün başarılarını bu coğrafyada bir asırdır gerçekleşen onurlu emek mücadelesini mirası olarak kabul etmeye, onlara layık olmak için gayret göstermeye borçludur. Konfederasyonumuzun kökü geçmişte sizlerin sayesinde dalları geleceğe uzanıyor. Konfederasyonumuz bu 16 yıla çok şey sığdırdı. Cumhuriyeti ve devrimlerini görmezden gelenlere inat Cumhuriyet'in yılmaz savunucusu olmuştur. Kimseden aferin almak için emeğin onurunu satmamıştır."

BİRLEŞİK KAMU-İŞ 16. Yıldönümünü Kutladı
Kaynak: ANKA

Sendika, Kamu İş, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BİRLEŞİK KAMU-İŞ 16. Yıldönümünü Kutladı - Son Dakika

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