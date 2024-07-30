Birleşik Krallık, Türkiye ile ticari ilişkileri güçlendirmek istiyor - Son Dakika
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Birleşik Krallık, Türkiye ile ticari ilişkileri güçlendirmek istiyor

Birleşik Krallık'ın yeni İş ve Ticaret Bakanı Jonathan Reynolds, Türkiye, Körfez ve bazı Asya-Pasifik ortaklarıyla ticari ilişkileri güçlendirme niyetini açıkladı. Reynolds, Türkiye ve diğer uluslararası ortaklarla ticaret müzakerelerini sürdürme taahhüdünde bulundu. Birleşik Krallık ve Türkiye arasındaki müzakerelerin yeniden başlatılması bekleniyor. Yeni bir Serbest Ticaret Anlaşması (STA) ile hizmetler, teknoloji ve dijital sektörleri de kapsayacak modernize edilmiş bir anlaşma hedefleniyor.

30.07.2024 12:05
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(ANKARA) - Birleşik Krallık'ın yeni İş ve Ticaret Bakanı Jonathan Reynolds, Türkiye, Körfez ve bazı Asya-Pasifik ortaklarıyla ticari ilişkileri güçlendirme niyetini açıkladı. Birleşik Krallık'ın Ankara Büyükelçisi Jill Morris, bunun Türkiye ile ticaret ve yatırım ilişkilerini geliştirmeye verilen önemin bir işareti olduğunu ifade etti.

Birleşik Krallık İş ve Ticaret Bakanı Jonathan Reynolds, Türkiye ve diğer uluslararası ortaklarla ticaret müzakerelerini sürdürme taahhüdünde bulundu. İki ülke arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması (STA) müzakerelerine Birleşik Krallık'taki genel seçim süreci nedeniyle ara verilmişti. Duyurunun ardından Birleşik Krallık ve Türkiye arasında müzakerelerin yeniden başlatılması bekleniyor. Görüşmelerin ilk oturumunun bu yılın sonlarında gerçekleşmesi öngürülüyor.

Reynolds,"Ekiplerimiz mümkün olan en kısa sürede müzakerelere odaklanarak ülke genelinde istihdamı destekleyebilmek ve ihtiyaç duyduğumuz ekonomik büyümeyi sağlayabilmek için yeni fırsatlar yaratmaya odaklanacak" dedi.

Birleşik Krallık'ın Ankara Büyükelçisi Jill Morris, X hesabı üzerinden yaptığı bir açıklamada, Birleşik Krallık Hükümeti'nin Türkiye ile yeni bir STA yapma isteğini "hızlı bir şekilde teyit etmesinin", "ticaret ve yatırım ilişkilerini daha da geliştirmeye ve ekonomik büyümeyi teşvik için birlikte çalışmaya verdiği önemin güçlü bir işareti" olduğunu söyledi.

Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosu ve Ticaret Müsteşarı Kenan Poleo "Müzakerelerin yeniden başlaması harika bir haber ve yeni STA önemli iş fırsatlarının önünü açabilir. Birleşik Krallık ve Türkiye yalnızca bu yıl havacılık, inşaat, enerji ve daha birçok sektörde tarihi ticaret ve yatırım anlaşmalarına imza attı" dedi

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu, "Yeni bir STA'nın iş rekabetini arttırabileceğine, çeşitli sektörlerde iş fırsatları sunabileceğine ve iki ülke arasındaki ticari bağları güçlendireceğini düşünüyorum. Önümüzdeki müzakerelerde hem hizmet sektörü hem de yatırımlarda gelişme alanı var ancak otomotiv ve beyaz eşya sektörünün gelecekte de Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki ticaretin omurgasını oluşturmaya devam edeceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

İki ülke arasındaki ticaret hacmi 2023'te 26 milyar sterline ulaşmış, Türkiye'nin en büyük dördüncü ihracat pazarı Birleşik Krallık için Türkiye en büyük 16'ncı ticaret ortağı haline gelmişti.

Türkiye, Birleşik Krallık'a taşıt, giyim, elektrikli makineler gibi ürünler tedarik ediyor. Birleşik Krallık'tan da elektrik jeneratörleri ve metaller de dahil olmak üzere 9,9 milyar sterlin değerinde ithalat gerçekleştiriliyor.

İki ülkenin, Birleşik Krallık AB üyesiyken müzakere edilen ve yalnızca ürünleri kapsayan mevcut bir STA'sı bulunuyor. Ancak yeni STA'nın hizmetler, teknoloji ve dijital sektörleri kapsayabilecek modernize edilmiş bir anlaşma olması bekleniyor.

Kaynak: ANKA

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