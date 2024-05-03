Bitlis Eren Üniversitesi, Filistin\'e Destek İçin Oturma Eylemi Başlattı

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Bitlis Eren Üniversitesinde (BEÜ) öğrenci, akademisyen ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, ABD'deki Filistin eylemlerine, başlattıkları oturma eylemiyle destek oluyor.

Kampüste oturma eylemini sürdüren öğrenciler, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, "Katil siyonistler kadın ve çocukları öldürüyor", "İsrail dünyanın gözü önünde savaş suçu işliyor", "Filistin halkı için adalet çığlığını yükselt" ve "Çocuklar uyurken susulur, ölürken değil" yazılı döviz açarak Gazze'ye yönelik saldırıları protesto etti.

Oturma eylemini sürdürenleri ziyaret eden BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Filistin'de yaşanan insanlık suçunun her yerde protesto edilmesi gerektiğini söyledi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadıklarını belirten Elmastaş, şunları kaydetti:

"Gazze'de katliam yapılıyor. İlk günden bu yana tepkimizi gösteriyoruz. Dün öğrencilerimizin bir talebi oldu. Filistin için çadır kurmak istediler. Tepkilerini ortaya koydular. Öğrenciler eylemlerine devam edecek. Gazze'deki savaşın, katliamın durması, İsrail zulmünün bitmesi için herkesin tepki göstermesi gerekiyor. Paneller, konferanslar ve farklı çalışmalarla tepkimizi sürdüreceğiz. Tepkimizi, Bitlis'ten tüm dünyaya duyuruyoruz. Zulmün bir an önce bitmesini istiyoruz."

Eyleme, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayhan Yılmaz, akademisyenler ve İHH Bitlis Şube Başkanı Muzaffer Taşçan da destek verdi.