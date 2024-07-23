Bitlis Merkezli Usulsüz Rapor Operasyonu: 98 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Bitlis Merkezli Usulsüz Rapor Operasyonu: 98 Şüpheli Gözaltına Alındı

Bitlis merkezli 6 ilde gerçekleştirilen operasyonda, usulsüz rapor düzenleyen ve rapor alan 98 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, sahte rapor karşılığında alındığı tespit edilen 17 araca el konuldu. Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise silahlar, fişekler, dokümanlar ve dijital materyaller ele geçirildi.

23.07.2024 13:09
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Bitlis merkezli 6 ilde usulsüz rapor düzenleyen ve rapor alan 98 şüpheli gözaltına alındı, raporlarla alınan 17 araca el konuldu.

Valilikten yapılan açıklamada, Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "kamu zararına nitelikli dolandırıcılık" suçunu işleyenlere yönelik çalışma yürüttü.

Bitlis merkez 6 ilde operasyon düzenlendiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Belirli bir ücret karşılığı gerçekte hasta olmayan şahıslar hakkında sahte evrak düzenledikleri ve çeşitli tahlillere bu şahısların yerine kendi adamlarını sokmak suretiyle gerçeğe aykırı heyet raporu almalarına yardımcı oldukları tespit edilen 22 şüpheli ile para karşılığında haklarında gerçeğe aykırı rapor düzenlenmesi amacıyla talepte bulunan ve haklarında düzenlenen sahte raporla hasta aylığı/bakıcı ücreti ve ÖTV muafiyeti ile araç alımı gerçekleştirerek kamuyu büyük oranda zarara uğrattıkları tespit edilen 82 şüphelinin yakalanması ve ikamet ile iş yerlerinde suç unsuru elde edilmesi amacıyla dün Bitlis merkez, Tatvan, Güroymak ve Ahlat ilçeleri ile İstanbul, Van, Siirt, Batman ve Bingöl'de 104 adrese gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon 98 şüpheli gözaltına alındı. 6 şüphelinin yakalanması için çalışmaları devam ediyor."

Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerindeki aramalarda, 3 av tüfeği, 2 tabanca, çok sayıda fişek, doküman ve dijital materyal ele geçirildi, sahte rapor karşılığında ÖTV muafiyetinden yararlanılarak alındığı tespit edilen 17 araca el konuldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bitlis Merkezli Usulsüz Rapor Operasyonu: 98 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bitlis Merkezli Usulsüz Rapor Operasyonu: 98 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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