Bitlis'te Deprem Tatbikatı: Hastane ve Feribot Kullanıldı - Son Dakika
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Bitlis'te Deprem Tatbikatı: Hastane ve Feribot Kullanıldı

Bitlis\'te Deprem Tatbikatı: Hastane ve Feribot Kullanıldı

Bitlis'te, Muş'un Varto ilçesinde meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki depreme hazırlık amacıyla hastane ve Van Gölü'nde arama kurtarma tatbikatı yapıldı. UMKE, AFAD ve diğer acil durum ekipleri iş birliğiyle gerçekleştirilen tatbikatta yaralılar sahra hastanesinde tedavi edildi ve Türkiye'nin en büyük feribotu ile Van'a nakledildi. İl Sağlık Müdürü Mustafa Ekici, tatbikatın acil sağlık hizmetleri ve koordinasyon açısından önemini vurguladı.

05.09.2024 12:18
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Bitlis'te depreme hazırlık amacıyla hastane ve Van Gölü'nde arama kurtarma tatbikatı düzenlendi.

Senaryo gereği, Muş'un Varto ilçesinde meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki depremin yıkıma neden olduğu kentte, Ulusal Merikal Kurtarma Ekibi (UMKE) Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi bahçesinde sahra hastanesi kurdu.

Aynı alanda çadır kuran İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) personeliyle sahra hastanesine getirilen yaralıların buradaki müdahalenin ardından Van'a gönderilmesine karar verildi.

Depremde Kuskunkıran Tüneli'nin hasar görmesi nedeniyle Feribot İşletme Müdürlüğü'ne getirilen yaralılar, Türkiye'nin en büyük feribotu olma özelliğini taşıyan "Sultan Alparslan" feribotuyla Van'a gönderildi.

Ahlat ilçesinde de Sahil Güvenlik Komutanlığı botuyla getirilen bir yaralı, mürettebat ve sağlık personelinin yardımıyla feribota alındı.

UMKE, 112 Acil Sağlık, AFAD, Sahil Güvenlik Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Feribot İşletme Müdürlüğü personelinden oluşan 97 personel, 19 araç, 2 bot ve bir feribotla gerçekleştirilen tatbikatı İl Sağlık Müdürü Mustafa Ekici de izledi.

Ekici, ülkeyi derinden sarsan depremlerin sağlık hizmeti, koordinasyon ve arama kurtarmanın önemini bir kez daha gösterdiğini söyledi.

117 gönüllüye arama kurtarma eğitimi verdiklerini belirten Ekici, "Türkiye'de sadece depremlerde değil, çığ düşmesi, sel baskını ve yangınlarda UMKE'nin ne kadar donanımlı, gönüllü, olaya vakıf ve içtenlikle müdahale ettiğini son dönemlerde gördük. Bu, ilimiz, ülkemiz açısından gurur verici tablo. Tüm gönüllü arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum." dedi.

Ekici, tatbikatta feribotla hasta transferini de gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Aramıza yeni katılanların da olduğu 117 UMKE gönüllümüzün bu tecrübeyi edinmesini ve tatbikatla aldıkları eğitimin daha da gelişmesini hedefledik. Tatbikatı, Muş Varto sınırında gerçekleşen 6,9 büyüklüğündeki depremin Tatvan Devlet Hastanesi'nde hasara yol açtığını, sahada çok sayıda yaralımızın ve Van'ın depremden etkilenmediğini ama Kuskunkıran Tüneli'nde hasarın olduğunu senaryolaştırdık. Böyle olunca kara yoluyla nakil süresinin uzamasından dolayı yaralılarımızın toplu şekilde, Türkiye'nin en fazla yük taşıma kapasitesine sahip feribotla transferlerini senaryolaştırdık. Yaralılarımızı ve hastalarımızı toplu şekilde feribotla Van'a sevk ettik."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bitlis'te Deprem Tatbikatı: Hastane ve Feribot Kullanıldı - Son Dakika

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