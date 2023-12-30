Bitlis\'te Filistin için yürüyüş düzenlendi

Bitlis'te Filistin Dayanışma Platformu, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto etmek amacıyla "Filistin için yürüyoruz" etkinliği düzenledi.

Kazımpaşa İlkokulu önünde toplanan vatandaşlar, ellerindeki bayraklarla slogan atıp tekbirler getirerek Ulu Cami Meydanı'na yürüdü.

Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından açıklama yapan HÜDA PAR Bitlis İl Başkanı Cengiz Karakaya, 86 gündür Filistin'in bombalar altında olduğunu söyledi.

Batı'nın birlik olarak İsrail'e silahı, insan gücü, uçağı ve gemisiyle her türlü desteği verdiğini belirten Karakaya, "Tam 86 gündür Müslüman kardeşlerimiz orada paramparça olmaktadır. Vatanlarının yer altı ve yer üstü talan olmaktadır, bunu da dünya izlemektedir." dedi.

Ardından basın açıklamasını okuyan Peygamber Sevdalıları Vakfı Bitlis Şubesi Başkanı İsmail Elban, tarihin en büyük yıkım ve soykırımlarından birine şahit olduklarını vurguladı.

Gazze'de insanlığın gözü önünde katliamların yapıldığını aktaran Elban, şöyle devam etti:

"Bebeklerin, çocukların parçalanmış bedenleri yüreğimizi yakıyor. Bütün dünya siyonist İsrail'in hukuk tanımaz ve had bilmez zulmüne karşı sessiz kalıyor. Bu sessizlik artık katil İsrail'e ikrar mahiyetinde bir desteğe dönüşüyor ve gün geçtikçe zulmünün şiddetini artırmasına neden oluyor. İşgalci ABD'nin başını çektiği İsrail destekçisi Batılı ülkeler, bu vahşet karşısında da ikircikli açıklamalar yapmış, siyonistleri kınamaktan imtina etmiş, saldırının faili hakkında saptırıcı açıklamalar yapmıştır. Üstelik ABD, soykırımda kullanılan silahları İsrail'e göndermeye devam edeceklerini utanmazca beyan etmiştir."

Mescid-i Aksa'nın mahremiyetinin 1948'den beri çiğnendiğini ifade eden Elban, "Barış şehri Kudüs, 75 yıldır mahzun. Yerleşimci çeteler her gün Filistinlilerin evlerini ve mallarını gasbediyor. 16 yıldır boykot altındaki Gazze'de, 2,5 milyon insan zindan hayatı yaşıyor. İsrail'in bu vahşi saldırıları, uluslararası hukuku ve insan haklarını açık şekilde ihlal etmektedir. Sivil halkın yaşam hakkı, güvenliği her zaman ki gibi hiçe sayılmaktadır." diye konuştu.