Bitlis'te Geleneksel Yöntemlerle Çeltik Ekimi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bitlis'te Geleneksel Yöntemlerle Çeltik Ekimi

Geniş Video İzle

Bitlis'in Çeltikli köyünde çiftçiler, yüzyıllardır geleneksel yöntemlerle çeltik ekimi yapıyor. İmece usulüyle bir araya gelen köylüler, traktörle düz arazilerde, insan gücüyle ise engebeli arazilerde çeltik tarlalarını hazırlıyor. Çeltik havuzları oluşturarak ekime başlayan çiftçiler, hasat döneminde ise çeltikleri öğütüp pirinç olarak tüketiyor veya satıyor.

30.05.2024 09:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BİTLİS'te yüzyıllardır geleneksel yöntemlerle çeltik ekimi yapılıyor. Çiftçiler düz arazilerle traktörle, engebeli arazilerde ise insan gücüyle hazırlanan çeltik tarlalarında imece usulüyle bir araya gelerek, küreklerle çeltik havuzları oluşturarak ekime başladı.

Merkeze bağlı Çeltikli köyünde yaşayanlar, çeltik üretimini yüzyıllardır geleneksel yöntemlerle yapıyor. Arazi şartları nedeniyle tarım makinelerinin giremediği tarlalarda dayanışmanın en güzel örneğini sergileyen çiftçiler, imece usulü çalışıyor. Düz arazilerde ise traktörle çeltik ekimi yapan çiftçiler, günün ilk ışıklarıyla birlikte yüksek rakımlı dağın dibinden çıkan doğal kaynak suyunu el yardımıyla açtıkları kanallarla tarlalarına ulaştırıyor. Sürülen tarlalarda küreklerle çeltik havuzları oluşturuluyor. Köylüler, hasat döneminde biçtikleri çeltikleri, köydeki değirmenlerde öğüterek kabuklarında ayırdıkları pirinçleri hem kendileri tüketiyor hem de satarak geçimlerini sağlıyor.

Köyde pirinç ekimi yapan Ferhat Kın, köylerinde yüzyıllardır devam eden pirinç ekim işinin günümüzde de devam ettiğini belirterek, "Kalite ve lezzet bakımından en iyi pirincin bizde olduğunu düşünüyoruz. Düz arazide traktörle harmanlama yapılıyor. Traktör tarlaya giriyor toprağı hamur kıvamına getiriyor. Sonra biraz bekletip, toprağın sertleşmesini bekliyoruz. Köyde pirinç ekim işini yardımlaşarak yapıyoruz. Herkes geldikten sonra tarlayı ekmeye başlıyoruz. Daha sonra tohumcu tohumu suya atıyor, tohumlar suya atıldıktan sonra su ısındıkça pirinçler suyun içinde kalıyor. Yaklaşık 4 aylık bir sürecin sonunda hasat etmeye başlıyoruz. Hasat sonrası traktör 45 dakika boyunca hasat ettiğimiz pirinç sapları üzerinde işlem yapıyor. Bu da pirincin ayrışmasına neden oluyor" dedi.

Köylülerden Maşallah Demir ise "Bu iş yüzyıllardır imece usulü ile yapılıyor. Pirinç ekme süremiz, 20 gün sürüyor. Daha sonra 4 ay bekliyoruz. Sonrasında ise hasat zamanı geliyor. Biçtikten sonra değirmene götürüp yeme haline getirebiliyoruz. Buranın pirinci tamamen yerli üretim olduğu için katkı maddesi yoktur" diye konuştu.

Bitlis\'te Geleneksel Yöntemlerle Çeltik Ekimi
Kaynak: DHA

Çeltik, Bitlis, Çiftçilik, Tarım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bitlis'te Geleneksel Yöntemlerle Çeltik Ekimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:11 Seçim anketinden sürpriz sonuçlar çıktı AK Parti ikinci sırada, İYİ Parti’deki çöküş devam ediyor Seçim anketinden sürpriz sonuçlar çıktı! AK Parti ikinci sırada, İYİ Parti'deki çöküş devam ediyor
08:16 16 yaşında dayı katili oldu Genç kızın suç kaydı yaşından büyük çıktı 16 yaşında dayı katili oldu! Genç kızın suç kaydı yaşından büyük çıktı
08:09 Şimdi ABD ve İsrail düşünsün Çin’den tam bağımsız Filistin devletinin kurulmasına tam destek Şimdi ABD ve İsrail düşünsün! Çin'den tam bağımsız Filistin devletinin kurulmasına tam destek
22:29 Macron’dan Filistin sözü: Gerekli reformlar yapılırsa tanırız Macron'dan Filistin sözü: Gerekli reformlar yapılırsa tanırız
17:53 3 köpeğin saldırısında kolunu kaybetti: 4 yıldır acısını çekiyor 3 köpeğin saldırısında kolunu kaybetti: 4 yıldır acısını çekiyor
10:03 G.Saray’a yapılan küfürlü tezahürata Ali Koç’tan olay yanıt G.Saray'a yapılan küfürlü tezahürata Ali Koç'tan olay yanıt
09:51 Yazar Azra Kohen’den skandal sözler: Filistinliler, çocuklarını bilerek bombaların atılacağı yerde oturtuyorlar Yazar Azra Kohen'den skandal sözler: Filistinliler, çocuklarını bilerek bombaların atılacağı yerde oturtuyorlar
09:19 Küfürlü tezahüratın yankıları sürüyor Mahmut Uslu’dan Okan Buruk’a: O küfürlü şarkıyı gelecek sene yalatacağız Küfürlü tezahüratın yankıları sürüyor! Mahmut Uslu'dan Okan Buruk'a: O küfürlü şarkıyı gelecek sene yalatacağız
09:11 Kartal’da sigara yangına neden oldu: 1 ölü Kartal'da sigara yangına neden oldu: 1 ölü
08:44 Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü aşk yaşamaya başladı Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü aşk yaşamaya başladı
07:42 Hastaneye kaldırılan Kadir İnanır’ın hayat arkadaşından açıklama: Rutin kontroller için geldik Hastaneye kaldırılan Kadir İnanır'ın hayat arkadaşından açıklama: Rutin kontroller için geldik
02:57 Kan donduran olay Önce engelli oğlunun boğazını kesip katletti, sonra kendi canına kıydı Kan donduran olay! Önce engelli oğlunun boğazını kesip katletti, sonra kendi canına kıydı
00:37 Fiorentina’yı 1-0 yenen Olympiakos, UEFA Konferans Ligi şampiyonu oldu Fiorentina'yı 1-0 yenen Olympiakos, UEFA Konferans Ligi şampiyonu oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2024 10:33:57. #1.11#
SON DAKİKA: Bitlis'te Geleneksel Yöntemlerle Çeltik Ekimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement