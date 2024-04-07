Bitlis\'te İzinsiz Yürüyüşe Müdahale: 14 Kişi Gözaltına Alındı

Bitlis'in Güroymak ilçesinde izinsiz yürüyüş yapmak isteyen, uyarılara rağmen dağılmayan gruba polis müdahale etti, 14 kişi gözaltına alındı.
Valiliğin açıklamasında DEM Partililerin, "31 Mart'ta gerçekleştirilen seçimlerin sonuçlarını protesto etmek" amacıyla ilçede basın açıklaması yaptıkları bildirildi.
Sonrasında da Yeniden Refah Partisi üyelerinin İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) önünde toplandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Daha sonra Muş kara yolunu çöp konteynerleriyle kapatarak ve konteynerleri ateşe vererek öncelikle kaymakamlık ve belediye binasına doğru yürüyüşe geçmiş, belediye binasının camlarını kırmış, görevli polislere taş, sopa ve çeşitli cisimlerle saldırmışlardır. Tüm uyarılara rağmen dağılmayan gruba usule uygun müdahale edilmiş, yol trafiğe açılmıştır. Kamu malına zarar vermek, görevli memura mukavemet etmek, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek ve 2911 sayılı kanuna muhalefet suçlarından 14 kişi gözaltına alınmıştır. Güroymak İlçe Emniyet Müdürümüz dahil 5 personelimiz hafif yaralanmıştır."
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