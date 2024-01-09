Bitlis\'te Tarihi Dokular Yeniden Gün Yüzüne Çıkıyor

BİTLİS'te yaklaşık 4 yıldan beri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yürüttüğü 'Dere Üstü Islah Projesi' ile kentin tarihi dokusu gün yüzüne çıkarıldı. Proje kapsamında çevresindeki yeni yapılardan arındırılan tarihi yapıların restorasyonu yapıldı. Projenin sonuna yaklaşıldığını belirten Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, 7 bin yıllık kentin hak ettiği kimliğe kavuşacağını belirtti.

'Dere Üstü Islah Projesi' kapsamında, kent merkezindeki yıkım çalışmalarına 29 Eylül 2019'da başlandı. İlk olarak, mülkiyeti İl Özel İdaresi'ne ait, halk arasında 'Hanedan Otel' olarak bilinen, içinde 1 otel ve 39 iş yeriyle bazı resmi kurumların olduğu 5 katlı bina yıkıldı. Geçen zamanda 700 iş yeri ve binanın yıkımı da yapıldı. Enkaz kaldırma çalışmaları sonrası, binaların arkasında kaldığı için görünmeyen Bitlis Kalesi ve 16'ncı yüzyılda yapılan Paşa Hamamı yeniden görünür hale geldi. Yıkım çalışmaları sırasında, binaların ve iş yerlerinin altında kalan 10 tarihi köprü ise gün yüzüne çıktı. Yapılan restorasyon ve dere ıslahının ardından ışıklandırma çalışmaları da başladı. Şehir içindeki 1400 metrelik dere geçişinin tamamının aydınlatılacağı projede 250 metrelik alan ışıklandırılıp denemeleri yapıldı. Gelecek sezon tamamlanacak olan ışıklandırma ile Bitlis yeni ziyaretçilerini ağırlayacak.

'KENDİ KİMLİĞİNE KAVUŞUYOR'

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, projeyle 7 bin yıllık kentin hak ettiği kimliğe kavuşacağını belirterek, şunları söylediBitlis'teki dere ıslah ve kentsel dönüşüm projemizde sona yaklaşıyoruz. Allah'a hamdolsun çok güzel bir proje. Bitlis kendi kimliğine artık kavuşuyor. Çalışmalar kapsamında tarihi eserler ortaya çıktı. Bunların restorasyonu devam ediyor. Derenin ıslahı da bitme noktasına geldi. Aynı zamanda güzel yaşam alanları oluştu. Bununla beraber Bitlis Kalesi'nin de restorasyonu devam ediyor. Son olarak dere içerisindeki ışıklandırma çalışmalarımız da devam ediyor. 1400 metre olan dere geçişimizin tamamı ışıklandırılacak. Bu süre içerisinde 250 metrelik alanın ışıklandırma işlemi bitti. Deneme aşamalarına geçtik. Daha önce şunu söylemiştik; 'Bitlis, hak ettiği yerde değil'. ve bu projeyle Bitlis kendi kimliğine kavuşuyor. Yeni tarihi yüzüyle Bitlis, burada misafirleri ağırlamaya başlıyor. Türkiye'deki ve yurt dışındaki misafirleri burada ağırlamak istediğimizi belirtmek istiyoruz. Bitlis'teki bu 7 bin yıllık tarihi dünyaya göstermek istiyoruz. Tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. (DHA)